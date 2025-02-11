İkinci Hırsızlık Vakası: Survivor Hikmet Adanın Çeşitli Yerlerine Yiyecek ve İçecekleri Saklamış!
İkinci Hırsızlık Vakası: Survivor Hikmet Adanın Çeşitli Yerlerine Yiyecek ve İçecekleri Saklamış!
Survivor'da geçtiğimiz sezona Poyraz'ın bir Dominikli adamın evine girip yiyecek ve içecekleri alması damga vurmuştu. Bu sezon da Acun Ilıcalı, benzer bir durumu Hikmet'in yaptığını duyurdu. Hikmet, yarışmaya geldiğinde kaldıkları villadan aldığı yiyecek ve içecekleri adanın çeşitli yerlerine saklamış. Herkes uyurken gizlice yediği ve içtiği ortaya çıkan Hikmet'e ceza yağdı!
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Geçtiğimiz sezon Survivor All Star'da yarışan Poyraz, Dominikli bir adamın villasına girerek izinsiz yiyecek ve içecek almıştı. Neredeyse polise verileceği durumdan da Acun Ilıcalı sayesinde kurtulmuştu.
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Acun Ilıcalı bu sezon da benzer bir durumun yaşandığını dile getirdi. Ancak bu kez isim farklıydı ve bu planı çok daha önceden yapmıştı.
Hikmet'in yarışmaya başlarken villadan aldığı yiyecek ve içecekleri adanın farklı yerlerine sakladığı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve itiraf etmesi istendi.
Ilıcalı tarafından itiraf etmesi istenen Hikmet iddiaları reddedince cezasına +4 ceza daha eklendi ve toplam 6 ödülden yararlanamama cezası aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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