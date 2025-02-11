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Kral Kaybederse'de Üniversite Öğrencisi Fadi'yi Canlandıran Merve Dizdar Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı

Kral Kaybederse'de Üniversite Öğrencisi Fadi'yi Canlandıran Merve Dizdar Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2025 - 22:34

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kral Kaybederse ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ancak dizide 38 Merve Dizdar'ın üniversite öğrencisi olması izleyenlerin goygoy radarından kurtulamadı. Ünlü oyuncu sosyal medyada komedi bombardımanına tutuldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, bu akşam Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, bu akşam Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı.

Dizide 21 yaşında bir üniversite öğrencisini canlandıran Merve Dizdar, dizinin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Dizide 21 yaşında bir üniversite öğrencisini canlandıran Merve Dizdar, dizinin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

38 yaşındaki ünlü oyuncu goygoyseverlerin diline düşmekten kurtulamadı.

38 yaşındaki ünlü oyuncu goygoyseverlerin diline düşmekten kurtulamadı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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