'Piyasa' İçin Tesettüre Girmişti: İlayda Alişan Kendisine Gelen Yorumlar Hakkında Konuştu!

Ünlü oyuncu ayrıca, 'Onun dünyasına girmek, duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak benim için gerçekten özel. Teaser sonrası karakterim ve görünüşümle ilgili çok yorum geldi, bu da izleyicinin şimdiden merak ettiğini gösteriyor. Dizimiz başladığında Münevver’i daha yakından tanıyacaklar, umarım herkes sever.' dedi.