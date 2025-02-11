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'Piyasa' İçin Tesettüre Girmişti: İlayda Alişan Kendisine Gelen Yorumlar Hakkında Konuştu!

'Piyasa' İçin Tesettüre Girmişti: İlayda Alişan Kendisine Gelen Yorumlar Hakkında Konuştu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2025 - 20:59

Kanal D ekranlarında başlayacak Piyasa dizisi için tesettüre giren İlayda Alişan'a yorum yağmıştı. Münevver karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Alişan, tesettürlü görünümüne yapılan yorumlarla ilgili ilk kez konuştu.

Kaynak: DHA

Kaynak: https://www.dha.com.tr/video/piyasa-d...
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Ünlü oyuncu İlayda Alişan, Alp Navruz'la başrollerini paylaşacağı Piyasa dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, Alp Navruz'la başrollerini paylaşacağı Piyasa dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizide Münevver karakterine hayat verecek olan oyuncu, rolü için tesettüre girmişti. Dizi henüz yayın hayatına başlamamasına rağmen oyuncuya binlerce yorum yapılmıştı.

Dizide Münevver karakterine hayat verecek olan oyuncu, rolü için tesettüre girmişti. Dizi henüz yayın hayatına başlamamasına rağmen oyuncuya binlerce yorum yapılmıştı.

Yorumlardan haberdar olan oyuncu, karakteri ve kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak ilk kez konuştu.

Yorumlardan haberdar olan oyuncu, karakteri ve kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak ilk kez konuştu.

Alişan karakteri hakkında, "Münevver benim için çok farklı ve heyecan verici bir deneyim oluyor." dedi.

Alişan karakteri hakkında, "Münevver benim için çok farklı ve heyecan verici bir deneyim oluyor." dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca, 'Onun dünyasına girmek, duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak benim için gerçekten özel. Teaser sonrası karakterim ve görünüşümle ilgili çok yorum geldi, bu da izleyicinin şimdiden merak ettiğini gösteriyor. Dizimiz başladığında Münevver’i daha yakından tanıyacaklar, umarım herkes sever.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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