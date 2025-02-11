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Survivor Yarışmacısı Çılgın Sedat'ın Engelli Oğlu 19 Yaşına Girdi: Annesinden Duygusal Paylaşım Geldi!

Survivor Yarışmacısı Çılgın Sedat'ın Engelli Oğlu 19 Yaşına Girdi: Annesinden Duygusal Paylaşım Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.02.2025 - 16:37

Survivor 2025'in son bölümlerinde Adem Kılıçcı ile yaşadığı gerginlikle gündeme oturan Çılgın Sedat'ın oğlu 19 yaşına girdi. Serebral Palsi hastalığına sahip olan Siraç'ın doğum gününü de annesi Özlem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Survivor All Star ve Gönüller yarışmasına damga vuran isimlerin başında Çılgın Sedat olarak tanıdığımız Sedat Kapurtu geliyor.

Survivor All Star ve Gönüller yarışmasına damga vuran isimlerin başında Çılgın Sedat olarak tanıdığımız Sedat Kapurtu geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıçcı'yla arasında yaşanan kavga yüzünden sosyal medyanın gündemine de oturmuştu kendisi.

Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıçcı'yla arasında yaşanan kavga yüzünden sosyal medyanın gündemine de oturmuştu kendisi.

2005 yılında Özlem Kapurtu ile nikah masasına oturan Çılgın Sedat'ın bu kez gündeme gelme nedeni engelli oğlunun 19 yaşına girmesi oldu.

2005 yılında Özlem Kapurtu ile nikah masasına oturan Çılgın Sedat'ın bu kez gündeme gelme nedeni engelli oğlunun 19 yaşına girmesi oldu.

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem, Serebral Palsi hastası Siraç'ın doğum gününü de Instagram hesabından kutladı.

Çılgın Sedat'ın eşi Özlem, Serebral Palsi hastası Siraç'ın doğum gününü de Instagram hesabından kutladı.

"Ömrüm annem.... Gençliğim ,nefesim, yürek yangınım bugün 19 yaşına girdin seni çok ama çok seviyoruz ... "

"Ömrüm annem.... Gençliğim ,nefesim, yürek yangınım bugün 19 yaşına girdin seni çok ama çok seviyoruz ... "

'Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da olsun çok şükür bizimle diyorum. Allah'ım sana güzel sağlıklı yıllar nasip etsin iyi doğdun sol yanım.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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