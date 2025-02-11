Survivor Yarışmacısı Çılgın Sedat'ın Engelli Oğlu 19 Yaşına Girdi: Annesinden Duygusal Paylaşım Geldi!
Survivor Yarışmacısı Çılgın Sedat'ın Engelli Oğlu 19 Yaşına Girdi: Annesinden Duygusal Paylaşım Geldi!
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Survivor All Star ve Gönüller yarışmasına damga vuran isimlerin başında Çılgın Sedat olarak tanıdığımız Sedat Kapurtu geliyor.
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Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıçcı'yla arasında yaşanan kavga yüzünden sosyal medyanın gündemine de oturmuştu kendisi.
2005 yılında Özlem Kapurtu ile nikah masasına oturan Çılgın Sedat'ın bu kez gündeme gelme nedeni engelli oğlunun 19 yaşına girmesi oldu.
Çılgın Sedat'ın eşi Özlem, Serebral Palsi hastası Siraç'ın doğum gününü de Instagram hesabından kutladı.
"Ömrüm annem.... Gençliğim ,nefesim, yürek yangınım bugün 19 yaşına girdin seni çok ama çok seviyoruz ... "
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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