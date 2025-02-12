Müge Anlı'da Viyana'dan Gelip 17 Bin Euro Dolandırılan Çiftin İnandığı Üfürükçünün CV'si Şaşkına Çevirdi
Müge Anlı'da Viyana'dan Gelip 17 Bin Euro Dolandırılan Çiftin İnandığı Üfürükçünün CV'si Şaşkına Çevirdi
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Viyana'dan Müge Anlı'ya katılan bir çift, Antalya'da yaşayan ve kendilerini maddi-manevi dolandırdıklarını iddia ettikleri bir üfürükçüyü aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.
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15-17 bin euro dolandırıldıklarını açıklayan çifte defalarca kez kendilerinde büyü olduğu söylenmiş. Üstelik üfürükçü bu işin 'sertifikasını' aldığını iddia etmiş.
"Şans oyunlarının rakamlarını vereceğim, ayrılanları bile 6 dakikada barıştırıyorum ben" diyen üfürükçünün üç harfli çıkarmaya çalıştığı ve çifti büyülü diye kandırdığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
Ancak yayında da verilen ve üfürükçünün kendisini tanıttığı CV'sine yazdıkları adeta şaşkına çevirdi. İstanbul Erciyes ÜNÜVERSİTESİ yazan üfürükçü, bir de PSİKAATRİK rahatsızlıklara diplomalı sertifikalıymış!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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