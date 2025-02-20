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Yine Domuz Eti Skandalı: Köfte ve Kebabı Domuz Etinden Yapıp Satmışlar

Yine Domuz Eti Skandalı: Köfte ve Kebabı Domuz Etinden Yapıp Satmışlar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 15:18

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı taklit ve tağşiş ürünler listesi uzun bir aradan sonra yeniden güncellendi. Bakanlık, Konya’da bir restoranın sattığı köfte ve kebabın domuz etinden yapıldığını tespit etti. Bakanlık daha önce de Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un Ankara’daki bir restoranında domuz eti tespit edildiğini duyurmuştu. Ayrıca bakanlığın yayınladığı son ifşa listesinde baharat ve süt ürünlerinde tağşiş yapan firmalar da ifşa edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini hiçe sayarak vatandaşların hayatıyla oynayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini hiçe sayarak vatandaşların hayatıyla oynayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın, 'güvenilirgida.tarimorman.gov.tr' sitesinde yer alan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’” listesi yaklaşık 10 günlük aranın ardından yeniden güncellendi. Bakanlığın yayınladığı yeni ifşa listesinde domuz eti tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlık, Konya’da hizmet veren “Muhtar Hanımın Yeri” isimli lokantadaki köfte ve kebapta domuz etti tespit etti.

Bakanlık, Konya’da hizmet veren “Muhtar Hanımın Yeri” isimli lokantadaki köfte ve kebapta domuz etti tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin en bilinen köftecilerinden olan Köfteci Yusuf’un Ankara’daki bir şubesinde de domuz etti tespit ettiğini duyurmuş ancak şirket iddiaları reddetmişti.

Bakanlığın yayınladığı yeni listede baharat ve çaylarda da tağşiş yapıldığı yer aldı.

Bakanlığın yayınladığı yeni listede baharat ve çaylarda da tağşiş yapıldığı yer aldı.

Bağdat Marka kekiklerde yabancı madde tespit edilirken, Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.

Ayrıca “Necatibey” markasıyla marketlerde satılan Tamyağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri ürününde 'mantar ilacı' olarak bilinen natamisin tespit edildi.

Ayrıca “Necatibey” markasıyla marketlerde satılan Tamyağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri ürününde 'mantar ilacı' olarak bilinen natamisin tespit edildi.

Bakanlık, vatandaşların sağlığı ile oynayan firmaları sitesi üzerinden ifşa ediyor ve ciddi para cezalarına çarptırıyor. Bakanlığın yayınladığı listede Türkiye’de en çok at ve eşek eti tespit edilen iller Adana ve Sakarya olmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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