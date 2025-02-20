Yine Domuz Eti Skandalı: Köfte ve Kebabı Domuz Etinden Yapıp Satmışlar
Yine Domuz Eti Skandalı: Köfte ve Kebabı Domuz Etinden Yapıp Satmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı taklit ve tağşiş ürünler listesi uzun bir aradan sonra yeniden güncellendi. Bakanlık, Konya’da bir restoranın sattığı köfte ve kebabın domuz etinden yapıldığını tespit etti. Bakanlık daha önce de Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un Ankara’daki bir restoranında domuz eti tespit edildiğini duyurmuştu. Ayrıca bakanlığın yayınladığı son ifşa listesinde baharat ve süt ürünlerinde tağşiş yapan firmalar da ifşa edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini hiçe sayarak vatandaşların hayatıyla oynayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.
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Bakanlık, Konya’da hizmet veren “Muhtar Hanımın Yeri” isimli lokantadaki köfte ve kebapta domuz etti tespit etti.
Bakanlığın yayınladığı yeni listede baharat ve çaylarda da tağşiş yapıldığı yer aldı.
Ayrıca “Necatibey” markasıyla marketlerde satılan Tamyağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri ürününde 'mantar ilacı' olarak bilinen natamisin tespit edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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