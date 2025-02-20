Yine Domuz Eti Skandalı: Köfte ve Kebabı Domuz Etinden Yapıp Satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı taklit ve tağşiş ürünler listesi uzun bir aradan sonra yeniden güncellendi. Bakanlık, Konya’da bir restoranın sattığı köfte ve kebabın domuz etinden yapıldığını tespit etti. Bakanlık daha önce de Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un Ankara’daki bir restoranında domuz eti tespit edildiğini duyurmuştu. Ayrıca bakanlığın yayınladığı son ifşa listesinde baharat ve süt ürünlerinde tağşiş yapan firmalar da ifşa edildi.