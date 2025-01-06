Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Liste Yayınladı: Üç Yeni Firma Daha Eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı bugün yeni bir liste daha yayınladı. Dün bilindiği gibi bir süt firmasının süt yerine su sattığı ortaya çıkmıştı. Firma 'sehven' diyerek bunu yalanladı ancak toplatma kararı çıkarıldı. Bugün yayınlanan listede ise kıyma ve köfte vardı. Üç yeni firmada toplam dört ürün kara listeye eklendi.

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