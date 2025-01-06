Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Liste Yayınladı: Üç Yeni Firma Daha Eklendi
Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Liste Yayınladı: Üç Yeni Firma Daha Eklendi
Tarım ve Orman Bakanlığı bugün yeni bir liste daha yayınladı. Dün bilindiği gibi bir süt firmasının süt yerine su sattığı ortaya çıkmıştı. Firma 'sehven' diyerek bunu yalanladı ancak toplatma kararı çıkarıldı. Bugün yayınlanan listede ise kıyma ve köfte vardı. Üç yeni firmada toplam dört ürün kara listeye eklendi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı bugün köfte ve kıymada tespit edilen uygunsuzlukları yayınladı. Üç yeni firmada dört yeni ürün listeye eklendi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklediği ürünler şu şekilde oldu:
İlk olarak Antalya'da faaliyet gösteren firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı eti tespit edildi.
Sivas'ta ise süt ürünleri firmasının peynirinde de natamisin tespit edildi. Ayrıca İstanbul'daki Bolld Extra markalı üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.
Listeye eklenen son ürünler:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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