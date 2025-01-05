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Colani Almanya Dışişleri Bakanı'nın Elini Sıkmadı, Televizyon Görüntüsünü Bulanıklaştırdı

Colani Almanya Dışişleri Bakanı'nın Elini Sıkmadı, Televizyon Görüntüsünü Bulanıklaştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.01.2025 - 20:18

Batı'nın 'devrimci' sıfatıyla yeniden yarattığı Colani ve yeni yönetimi dünyayla ilk temaslarını kurmaya başladı. Gelen misafirler erkek bakanlar olunca pek sorun yaşanmamıştı. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı'nın kadın olması batılı devletlerin yarattığı ilüzyonu bozmuş görünüyor. Baerbock'ın Suriye ziyareti sırasında Colani ve farklı devlet yetkilileri Alman bakanın elini sıkmamıştı. Bugün Suriyeli bir TV kanalından daha fazlası geldi.  

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Colani ve beraberindekiler yeni bir Suriye düzeni tesis ediyor. Bu düzende batı ile "iyi geçinme", "İsrail'le savaşmama" gibi taahütler ön plana çıkmıştı.

Colani ve beraberindekiler yeni bir Suriye düzeni tesis ediyor. Bu düzende batı ile "iyi geçinme", "İsrail'le savaşmama" gibi taahütler ön plana çıkmıştı.

Özellikel Avrupa ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Colani'nin Almanya'dan gelen Dışişleri Bakanı Baerbock'ın elini sıkmaması tepki çekmiş ve özellikle Avrupa basınında sıkça eleştirilmişti.

Özellikel Avrupa ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Colani'nin Almanya'dan gelen Dışişleri Bakanı Baerbock'ın elini sıkmaması tepki çekmiş ve özellikle Avrupa basınında sıkça eleştirilmişti.

Almanya'da yayın yapan ntv haber sitesi de bugün Baerbock ziyaretinde başka bir skandalı ortaya çıkardı. HTS-nahe TV kanalının Alman bakanı tamamen bulanık şekilde ekrana yansıttığını gösterdi.

Almanya'da yayın yapan ntv haber sitesi de bugün Baerbock ziyaretinde başka bir skandalı ortaya çıkardı. HTS-nahe TV kanalının Alman bakanı tamamen bulanık şekilde ekrana yansıttığını gösterdi.

Söz konusu fotoğrafta Baerbokc'ın yanı sıra Fransız mevkidaşı da yer almıştı.

Söz konusu fotoğrafta Baerbokc'ın yanı sıra Fransız mevkidaşı da yer almıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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