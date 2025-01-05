Colani Almanya Dışişleri Bakanı'nın Elini Sıkmadı, Televizyon Görüntüsünü Bulanıklaştırdı

Batı'nın 'devrimci' sıfatıyla yeniden yarattığı Colani ve yeni yönetimi dünyayla ilk temaslarını kurmaya başladı. Gelen misafirler erkek bakanlar olunca pek sorun yaşanmamıştı. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı'nın kadın olması batılı devletlerin yarattığı ilüzyonu bozmuş görünüyor. Baerbock'ın Suriye ziyareti sırasında Colani ve farklı devlet yetkilileri Alman bakanın elini sıkmamıştı. Bugün Suriyeli bir TV kanalından daha fazlası geldi.

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