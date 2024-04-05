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BİM'e Gölgelikli Salıncak Geliyor! 9 - 12 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Gölgelikli Salıncak Geliyor! 9 - 12 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
05.04.2024 - 11:13 Son Güncelleme: 05.04.2024 - 11:16

9 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

  • HP Victus FA0008NT Laptop 27.999 TL

  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

  • 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

  • Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

İndirimde yer alan kamp ve piknik ürünlerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

HP bilgisayardaki fırsatlar da burada sizi bekliyor.

3D Yazıcı 20.999 TL

3D Yazıcı 20.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda

ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL

ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL

  • Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL

  • Buz Aküsü 350 ml 15 TL

  • Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 3750 cc 27,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL

  • Çizgi Gravürlü Kase 650 cc 15 TL

  • Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Sürahi 1500 ml 69 TL

  • Çizgi Gravürlü Bardak Seti 4'lü 49 TL

  • Çizgi Gravürlü Kepçe / Kaşık Altlığı 19,50 TL

  • Hazneli Rende 119 TL

  • Jumbo Boy Soyacak 21,50 TL

  • Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 45 TL

  • Çantalı Piknik Seti 149 TL

  • Kapaklı Leğen 69 TL

  • Desenli Badya 32,50 TL

  • Emaye Tepsi 32 cm 75 TL

  • Melamin Kayık Tabak 55 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü 24,50 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü 17,50 TL

  • Emaye Közmatik 59 TL

Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL

Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL

  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 469 TL

  • Molinella Tik Kişilik Nevresim Seti 369 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Kapı Önü Paspası 49,50 TL

  • Termo Piknik Çantası 4 Litre 109 TL

  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 119 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 139 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

  • Piknik Hasırı 120x180 cm 179 TL

  • Piknik Hasırı 150x210 cm 229 TL

  • Sofra Bezi 160x160 cm 44,50 TL

  • Masa Örtüsü 140x210 cm 89 TL

  • Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 57,50 TL

  • Kadın / Erkek Terlik 69 TL

Birbirinden kullanışlı piknik çantalarına göz atmak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 849 TL

Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 849 TL

  • Hisar Çelik Çaydanlık 799 TL

  • Hisar Düdüklü Tencere 649 TL

  • Benante Çerezlik Seti 179 TL

  • Emsan Standlı Baharat Seti 3'lü 379 TL

  • Chef's Sütlük 14 cm 119 TL

  • Et Bıçağı 37,50 TL

  • Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 149 TL

  • Benante Çay Tabağı 6'lı 129 TL

  • Rakle Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL

  • Rakle Kulplu Çay Bardağı 6'lı 149 TL

  • Glass in love Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 350 ml 79 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Kupa 100 ml 79 TL

  • Pipetli Bardak 450 ml 15 TL

  • Soğan / Patates Saklama Kabı 119 TL

  • Matara 530 ml 85 TL

  • Motivasyon Matarası 2'li 229 TL

  • Vakumlu Erzak Saklama Kabı 2 Litre 85 TL

  • Vakumlu Erzak Saklama Kabı 3,2 Litre 99 TL

  • Bölmeli Erzak Kutusu 89 TL

  • Sürgülü Süzgeç 33,50 TL

Konuşturan Oyuncak 219 TL

Konuşturan Oyuncak 219 TL

  • Fenerli Kitap Gizli Nesneler 159 TL

  • Tekli Arabalar 49,50 TL

  • Oyuncak Pelüş Hayvan Çeşitleri 299 TL

  • Çocuk Sandalyesi 119 TL

  • Oyuncak Uzay Mekiği ve Astronot 179 TL

  • Oyuncak Dondurma Arabası 149 TL

  • Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 219 TL

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