BİM'e Gölgelikli Salıncak Geliyor! 9 - 12 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Gölgelikli Salıncak Geliyor! 9 - 12 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
9 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL
3D Yazıcı 20.999 TL
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ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL
Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL
Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 849 TL
Konuşturan Oyuncak 219 TL
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