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ŞOK'a Klima Geliyor! 6 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Klima Geliyor! 6 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
03.04.2024 - 12:31

ŞOK 6 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Nisan 2024 - 9 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL

Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL

  • Fenoti 42' Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

  • Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL 

  • 100 cc Sprey Yağdanlık 59,95 TL 

  • 50'li Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL 

  • Sinbo Stand Mixer Set 1.499 TL 

  • Simfer Midi Fırın 1.499 TL

  • Monster Jip Kapalı / Açık Kasa 149 TL 

  • Gokidy İnşaat / Hastane Blok Sehpası 249 TL 

  • Gokidy Bebek Kasiyer Seti 249 TL 

  • Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL 

  • Uzay Kapsülü 129 TL 

  • Uzay Mekik ve Jipi 299 TL

Baymak Elegant Plus 12000 BTU Inverter Klima 22.999 TL

Baymak Elegant Plus 12000 BTU Inverter Klima 22.999 TL

  • Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 21.999 TL

  • Baymak Elegant Prime 18000 BTU Inverter Klima 30.999 TL

  • Samsung AR35 12000 BTU Inverter Klima 20.999 TL 

  • Mgm Jallen Gabor Yeni Nesil Mini Robot Süpürge 699 TL

  • Xiaomi Mi Tv Stick 1080P Full HD Android TV Medya Oynatıcı 1.559 TL

  • Xiaomi Mi Box 5 4K 2. Nesil Android TV Box 2.099 TL

  • Xiaomi Redmi 12 7.399 TL

Columbia T-Shirt CSC Basic Logo Short Sleeve 699 TL

Columbia T-Shirt CSC Basic Logo Short Sleeve 699 TL

  • Columbia Pantolon Sİlver Ridge 1.799 TL

  • Columbia Şort Gri Silver Ridge / Bej Silver Ridge 1.599 TL

  • Michael Kors Jet Set Charm Çanta 4.499 TL

  • Michael Kors Jet Set Charm Çanta 4.499 TL

  • New Balance Terlik 950 TL

  • Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

  • Vans Old Skool Ayakkabı 2.999 TL

  • Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL

Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1.999 TL

Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1.999 TL

  • Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL

  • Ariane Çok Amaçlı Konsol 2.249 TL

  • Alary Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

  • Hermes Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

  • Luis Çalışma Masası 999 TL

  • Darel Çalışma Masası 999 TL

  • Lily Çalışma Ünitesi 949 TL

  • Lava Ocak Modülü 1.699 TL

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