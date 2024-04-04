İyi Bayramlar Demenin En Tatlı Yolu: Eski Zamanların Sıcaklığını Evinize Taşıyacak Bayram İkramları
İyi Bayramlar Demenin En Tatlı Yolu: Eski Zamanların Sıcaklığını Evinize Taşıyacak Bayram İkramları
Bayrama bir haftadan az kaldı! Peki sizin bayram şekeriniz, kolonyanız hazır mı? Bayrama oldukça az bir süre kalmışken, bayram şekeri, çikolatası, Türk kahvesi, kolonya ve lokum gibi eksikleri tamamlamanız için, Kent, Ferrero Rocher, Eyüp Sabri Tuncer gibi markaların ürünlerini bir araya getirdik.
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Bu içerik marka işbirliği içeriyor.
Bu içerik 04.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kent Meybon Bayram Şekeri Seti
2. Eyüp Sabri Tuncer Limon Kolonyası
3. La Fann White Tea Kolonya 100ml
4. Rebul Ice Edc 250 ML Cam Şişe Kolonya
5. Elit - Mesajlı İyi Bayramlar Çikolatası 1 Kg
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6. Berceste Servet Şeker İlavesiz Çifte Kavrulmuş Karışık 5 Çeşit Zereshkli Lokum
7. Ferrero Rocher T16 Fındıklı Çikolata 200 gr 2' Li Set
8. Ülker Karma Bayram Ikramlık Çikolata Paketi 1 kg
9. Selamlıque Damla Sakızlı Türk Kahvesi 125 gr
10. Mehmet Efendi Kafeinsiz Türk Kahvesi 50gr
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11. Ülker Süper Aile Çikolata Şeker Bayram Paketi 2 kg
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