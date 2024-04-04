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İyi Bayramlar Demenin En Tatlı Yolu: Eski Zamanların Sıcaklığını Evinize Taşıyacak Bayram İkramları

etiket İyi Bayramlar Demenin En Tatlı Yolu: Eski Zamanların Sıcaklığını Evinize Taşıyacak Bayram İkramları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 18:24

Bayrama bir haftadan az kaldı! Peki sizin bayram şekeriniz, kolonyanız hazır mı? Bayrama oldukça az bir süre kalmışken, bayram şekeri, çikolatası, Türk kahvesi, kolonya ve lokum gibi eksikleri tamamlamanız için, Kent, Ferrero Rocher, Eyüp Sabri Tuncer gibi markaların ürünlerini bir araya getirdik.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 04.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kent Meybon Bayram Şekeri Seti

1. Kent Meybon Bayram Şekeri Seti

Kent Meybon meyveli şeker, Olips limonlu ve portakallı şeker, kolonya ve Türk kahvesinden oluşan set, bayramlaşmaya gelen misafirlerinize ikram etmek için ideal.

Şu anda %12 indirimle 432 TL yerine 379 TL. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Eyüp Sabri Tuncer Limon Kolonyası

2. Eyüp Sabri Tuncer Limon Kolonyası

Bayram ziyaretlerinin klasiklerinden biri de, limon kolonyası. 💛 Eyüp Sabri Tuncer markasının klasik limon kolonyası 120 TL. Burada bulabilirsiniz.

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3. La Fann White Tea Kolonya 100ml

3. La Fann White Tea Kolonya 100ml

Farklı ve ferah kokulu bir kolonya ile misafirlerinizi şaşırtmak isterseniz, sprey başlığı ile kullanım kolaylığı sağlayan, koklamaya doyamayacağınız beyaz çaylı kolonyayı tercih edebilirsiniz.

Burada.

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4. Rebul Ice Edc 250 ML Cam Şişe Kolonya

4. Rebul Ice Edc 250 ML Cam Şişe Kolonya

Rebul markasının Ice kolonyası, ferahlığı ve güzel kokusu ile herkesin bayıldığı kolonyalardan. Üstelik fiyatı da oldukça uygun. 

250 mL'lik kolonyanın fiyatı 136 TL. Buradan ulaşabilirsiniz.

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5. Elit - Mesajlı İyi Bayramlar Çikolatası 1 Kg

5. Elit - Mesajlı İyi Bayramlar Çikolatası 1 Kg

Bayramı bayram yapan, dillere pelesenk olmuş bayram kutlama mesajları ile yüzünüzü gülümsetecek Elit marka çikolata, glutensiz çikolata arayanlar için ideal bir tercih. Gramajı ve yüksek kalitesi ile bayılacağınıza eminiz.

Üstelik şu anda %20 indirimle 631,50 TL yerine 505,20 TL.

Burada.

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6. Berceste Servet Şeker İlavesiz Çifte Kavrulmuş Karışık 5 Çeşit Zereshkli Lokum

6. Berceste Servet Şeker İlavesiz Çifte Kavrulmuş Karışık 5 Çeşit Zereshkli Lokum

Bayramda şeker ve çikolata yerine lokum ikram etmek isteyenler için lezzeti ve fiyatı ile deneyenlerden tam not almış bir lokum seçtik. Setin içinde mandalinalı fındıklı mandalina tozu kaplı çifte kavrulmuş lokum, narlı antep fıstıklı zereshk kaplı lokum, balkabaklı antep fıstıklı toz antep fıstığı kaplı lokum, narlı antep fıstıklı hindistan cevizi kaplı servet özel şeker i̇lavesiz havuçlu fındıklı cezerye, çifte kavrulmuş bal kabaklı antep fıstıklı lokum bulunuyor.

Setin içinde, 400 gram lokum bulunuyor. Şu anda %25 indirimle 600 TL yerine 450 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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7. Ferrero Rocher T16 Fındıklı Çikolata 200 gr 2' Li Set

7. Ferrero Rocher T16 Fındıklı Çikolata 200 gr 2' Li Set

Herkesin seveceği ve afiyetle yiyeceği bir çikolata arıyorsanız, Ferrero Rocher fındıklı çikolataya şans verebilirsiniz. Üstelik, şu anda %17 indirimle 459,90 TL yerine 380,90 TL.

Burada.

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8. Ülker Karma Bayram Ikramlık Çikolata Paketi 1 kg

8. Ülker Karma Bayram Ikramlık Çikolata Paketi 1 kg

İçinde üç çeşit çikolata bulunan set, hem beyaz çikolata, hem fındıklı çikolata hem de sütlü çikolata sevenlere hitap ediyor. Toplamda bir kilo çikolata bulunan setin fiyatı, 499 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Selamlıque Damla Sakızlı Türk Kahvesi 125 gr

9. Selamlıque Damla Sakızlı Türk Kahvesi 125 gr

Türk kahvesi de, bayram ziyaretlerinin demirbaşlarından biri. Bu bayram kahvenizde biraz farklılık olsun istiyorsanız, lezzeti ile kullananları kendine hayran bırakan Selamlıque Damla Sakızlı Türk Kahvesini deneyebilirsiniz.

Burada.

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10. Mehmet Efendi Kafeinsiz Türk Kahvesi 50gr

10. Mehmet Efendi Kafeinsiz Türk Kahvesi 50gr

Kafeinsiz Türk kahvesi arayanlar için, neredeyse kafeinli kahve ile aynı tatta olan Kurukahveci Mehmet Efendi Kafeinsiz Türk Kahvesini öneriyoruz. Hiçbir kimyasal yöntem kullanılmadan sadece su ve karbon filtresi kullanılarak üretilen kahve burada.

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11. Ülker Süper Aile Çikolata Şeker Bayram Paketi 2 kg

11. Ülker Süper Aile Çikolata Şeker Bayram Paketi 2 kg

Bu setin içinde yok yok! Türk kahvesi, Ülker Lokumcuk yumuşak şeker, Ülker ikramlık çikolata, Ece fındıklı çikolata, Buklet çikolata, kolonya gibi bayram günü ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ürünleri içinde bulunduran sete ulaşmak için buraya tıklayın.

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