İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka ile Atatürk'e Türkü Söyletip Orkestra ile Eşlik Ettiler

Yapay zeka günümüzde oldukça yaratıcı işler için kullanılıyor. Özellikle resim, müzik gibi sanatlarla brileştirildiğinde ortaya muazzam işler çıkabiliyor. Bilim ve sanatın bu benzersiz entegrasyonu, estetik algıyı yeniden şekillendirirken, sanatsal ifadenin sınırlarını da genişletiyor. Fakat bazen ortaya çıkan fikirler birçoğumuza garip de gelebiliyor.
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İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı'ndan Dr. Mustafa Dağdeviren ve öğrencileri, yapay zeka teknolojisi kullanılarak Atatürk'ün sesiyle seslendirilen 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' türküsünü sahnede çaldı ve orkestra ile o türküye eşlik etti.
Daha önce de birçok önemli isme, yapay zeka yardımıyla şarkılar söyletilmişti fakat orkestra ile eşlik etme fikri ilk kez gerçekleştirildi.
"Biz bir farklılık olarak yapay zekayla Atatürk tarafından seslendirilmiş 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' adlı Selanik türküsüne orkestrayla eşlik etmeye çalıştık. Konserlerimizde orkestra eşliğini canlı olarak çalıyoruz. Yapay zeka aracılığıyla üretilen sesi sahneye yansıtarak eseri sunuyoruz." diyen Dr. Mustafa Dağdeviren eseri konserlerde seslendirdiklerinde gelen tepkilerden çok memnun olduklarını, muhtemelen eserin repertuvarlarının değişmeyen bir parçası haline geleceğini belitti.
İşte o eser;
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