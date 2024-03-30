İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka ile Atatürk'e Türkü Söyletip Orkestra ile Eşlik Ettiler

Yapay zeka günümüzde oldukça yaratıcı işler için kullanılıyor. Özellikle resim, müzik gibi sanatlarla brileştirildiğinde ortaya muazzam işler çıkabiliyor. Bilim ve sanatın bu benzersiz entegrasyonu, estetik algıyı yeniden şekillendirirken, sanatsal ifadenin sınırlarını da genişletiyor. Fakat bazen ortaya çıkan fikirler birçoğumuza garip de gelebiliyor.