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Atatürk'ün 101 Yıl Önce Time Dergisine Kapak Olan Fotoğrafının Videosu Yayınlandı

Atatürk'ün 101 Yıl Önce Time Dergisine Kapak Olan Fotoğrafının Videosu Yayınlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 21:15

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İlk olarak 3 Mart 1923 yılında yayımlanmaya başlayan ve bugün hala yayın hayatına devam eden Time dergisi kapağında 4 yıl arayla iki kere Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermişti.

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Kapakta yer alan fotoğraflardan biri 16 Ocak 1923 tarihinde, Kasr-ı Hümayun’da gerçekleşecek bir basın toplantısı için İzmit’e gelen Halide Edip Adıvar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sohbetleri sohbeti sırasında çekilmişti.

Kapakta yer alan fotoğraflardan biri 16 Ocak 1923 tarihinde, Kasr-ı Hümayun’da gerçekleşecek bir basın toplantısı için İzmit’e gelen Halide Edip Adıvar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sohbetleri sohbeti sırasında çekilmişti.

O fotoğrafın videosu yayınlandı.

O fotoğrafın videosu yayınlandı.

Time dergisi bu fotoğrafı “Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk nerede kendisinin efendisidir?’ deyimine, her zamanki ‘cehennemde’ yanıtının yerine, ‘Türkiye’de yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye’nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı’nın gizli güçlerine karşı duruyor.” notuyla yayınlamıştı.

İşte o video;

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