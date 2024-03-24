Atatürk'ün 101 Yıl Önce Time Dergisine Kapak Olan Fotoğrafının Videosu Yayınlandı

Time dergisi bu fotoğrafı “Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk nerede kendisinin efendisidir?’ deyimine, her zamanki ‘cehennemde’ yanıtının yerine, ‘Türkiye’de yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye’nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı’nın gizli güçlerine karşı duruyor.” notuyla yayınlamıştı.