Atatürk'ün 101 Yıl Önce Time Dergisine Kapak Olan Fotoğrafının Videosu Yayınlandı

İlk olarak 3 Mart 1923 yılında yayımlanmaya başlayan ve bugün hala yayın hayatına devam eden Time dergisi kapağında 4 yıl arayla iki kere Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermişti.
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Kapakta yer alan fotoğraflardan biri 16 Ocak 1923 tarihinde, Kasr-ı Hümayun’da gerçekleşecek bir basın toplantısı için İzmit’e gelen Halide Edip Adıvar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sohbetleri sohbeti sırasında çekilmişti.
O fotoğrafın videosu yayınlandı.
İşte o video;
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