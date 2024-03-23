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Kral Charles ve Eşi Kanada'da Katıldıkları Bir Etkinlikte Yapılan Yerel Dans Gösterisinde Gülme Krizine Girdi

Kral Charles ve Eşi Kanada'da Katıldıkları Bir Etkinlikte Yapılan Yerel Dans Gösterisinde Gülme Krizine Girdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 18:13

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İngiltere Kraliyet asilesinde sular bir türlü durulmuyor bildiğiniz üzere. Kral Charles'ın kanser olduğu hatta öldüğü spekülasyonlarının ardından, aylardır ortalıkta görünmeyen Galler prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıklamıştı.

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Kral Charles ve eşi Camilla, Kanada'da katıldıkları bir etkinlikle iki kadın yerel bir dans sergiledikleri sırada birbirlerine bakıp gülmeye başladılar.

Kral Charles ve eşi Camilla, Kanada'da katıldıkları bir etkinlikle iki kadın yerel bir dans sergiledikleri sırada birbirlerine bakıp gülmeye başladılar.

İkilinin bu anları gündem olurken, birçok kişi bunu saygısızlık olarak yorumladı.

İkilinin bu anları gündem olurken, birçok kişi bunu saygısızlık olarak yorumladı.

İşte o anlar;

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