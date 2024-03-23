"Yoğurt Türklerin Değildir" Demişti: Şengör'ün "Orta Asya Türklerin Anayurdu Değildir" Sözleri de Gündem Oldu

Prof.Dr. Celal Şengör geçtiğimiz günlerde, İlber Ortaylı ile birlikte Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim isimli YouTube kanalında yaptığı programa konuk olmuş, bu programda yaptığı 'Yoğurt Türk icadı değildir.' açıklaması tartışma yaratmıştı hatırlarsanız.