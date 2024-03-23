"Yoğurt Türklerin Değildir" Demişti: Şengör'ün "Orta Asya Türklerin Anayurdu Değildir" Sözleri de Gündem Oldu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@felsefelendin...
Prof.Dr. Celal Şengör geçtiğimiz günlerde, İlber Ortaylı ile birlikte Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim isimli YouTube kanalında yaptığı programa konuk olmuş, bu programda yaptığı 'Yoğurt Türk icadı değildir.' açıklaması tartışma yaratmıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aynı programda Celal Şengör, Türklerin ana yurdunun Orta Asya olmadığını da söyledi.
Türklerin ana yurdunun Doğu Sibirya olduğunu söyleyen Şengör'ün bu açıklaması da gündem oldu.
İşte o açıklama;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda