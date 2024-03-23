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"Yoğurt Türklerin Değildir" Demişti: Şengör'ün "Orta Asya Türklerin Anayurdu Değildir" Sözleri de Gündem Oldu

"Yoğurt Türklerin Değildir" Demişti: Şengör'ün "Orta Asya Türklerin Anayurdu Değildir" Sözleri de Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 20:16 Son Güncelleme: 23.03.2024 - 20:21

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Prof.Dr. Celal Şengör geçtiğimiz günlerde, İlber Ortaylı ile birlikte Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim isimli YouTube kanalında yaptığı programa konuk olmuş, bu programda yaptığı 'Yoğurt Türk icadı değildir.' açıklaması tartışma yaratmıştı hatırlarsanız.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@felsefelendin...

Sizinle burada detayları paylaşmıştık;

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Aynı programda Celal Şengör, Türklerin ana yurdunun Orta Asya olmadığını da söyledi.

Aynı programda Celal Şengör, Türklerin ana yurdunun Orta Asya olmadığını da söyledi.

Türklerin ana yurdunun Doğu Sibirya olduğunu söyleyen Şengör'ün bu açıklaması da gündem oldu.

Türklerin ana yurdunun Doğu Sibirya olduğunu söyleyen Şengör'ün bu açıklaması da gündem oldu.

İşte o açıklama;

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