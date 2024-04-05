Google'dan Kullanıcıları Kızdıracak Karar: Android 15 ile Bluetooth'u Tamamen Kapatmanıza İzin Verilmeyecek!

Android cihaz kullanıcıları, söz konusu takip ağına katılan her cihazın yakındaki cihazlara ait şifrelenmiş konum işaretçilerini Google'a iletmesi ile birlikte, yalnızca kendi cihazının nerede olduğunu belirten konum bilgisini kolayca öğrenebilecek.