Google'dan Kullanıcıları Kızdıracak Karar: Android 15 ile Bluetooth'u Tamamen Kapatmanıza İzin Verilmeyecek!
Google'dan Kullanıcıları Kızdıracak Karar: Android 15 ile Bluetooth'u Tamamen Kapatmanıza İzin Verilmeyecek!
Kaynak: https://www.androidauthority.com/andr...
Google'ın hala geliştirme aşamasında olduğu yeni işletim sistemi Android 15'te hayata geçirilecek yeni bir özellik ile birlikte kullanıcılar, cihazlarında Bluetooth'u asla tamamen kapatamayacak.👇
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Google'ın merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi Android 15'in geliştirme kodlarında kullanıcıları rahatsız edebilecek yeni bir özellik keşfedildi.
Kullanıcılar, eylül ayında tanıtılması beklenen Android 15 ile hayata geçirilecek "Cihazımı Bul" isimli yeni ağ özelliği sayesinde, telefon ve kulaklık gibi akıllı cihazların konumuna kolayca ulaşabilecek.
Yeni özellik, milyarlarca Android cihazın Bluetooth teknolojisi üzerinden birbirleriyle iletişim kurarak devasa bir konum takibi ağı oluşturması ile çalışacak.
Öte yandan bu kullanışlı özelliğin düzgün bir şekilde çalışması adına tüm kullanıcıların, Android cihazlarındaki Bluetooth özelliğini sürekli olarak açık tutması gerekecek.
Google bu bağlamda, tüm Android cihazlarda Bluetooth'un tamamen kapatılmasını engelleyecek. Dev firma, böyle bir durumda ortaya çıkabilecek olası pil ömrü ve performans sorunlarını ise geliştirdiği yeni duraklatma aracı ile önlemeyi hedefliyor.
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Kullanıcılar, yeni duraklatma aracı sayesinde Bluetooth’u kapatmaya çalıştığında ertesi gün tekrar açılacağına dair bir uyarı alacak. Söz konusu sistem, "Cihazımı Bul" gibi özelliklerin hala çalışır durumda kalmasını sağlarken, aynı zamanda pilden tasarruf edilmesine de olanak tanıyacak.
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