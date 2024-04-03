Cepten Konuşmak da Pahalı! Cep Telefonu Konuşma Ücretlerine Zam Geldi
Cepten Konuşmak da Pahalı! Cep Telefonu Konuşma Ücretlerine Zam Geldi
Cep telefonuyla konuşmak da el yakacak. Cep telefonu konuşma ücretlerine yüzde 65 oranında zam yapıldı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesini güncelledi.
Cep telefonuyla konuşma tarifeleri yüzde 65 oranında arttı.
Yeni ücret tarifesinde göre yurt içi aramaların dakikası 3 lira 12 kuruş olurken, yurt dışı aramalarda dakika ücreti 31 lira 35 kuruş oldu.
"Numara değişikliği" hizmet ücreti 136,52 liraya çıkarken, hat devir ücreti 59,83 TL'ye, isim ve unvan değişikliği 40,86 TL'ye çıktı.
Faturaların yanında gönderilen ayrıntı sayfalarının biri için 4,9 TL fiyat belirlenirken, yurt için SMS 2,23 TL, yurtdışı SMS 5,51 TL ve bilinmeyen numaralarla görüşmenin dakikası da 8,84 TL oldu.
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