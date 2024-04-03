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Cepten Konuşmak da Pahalı! Cep Telefonu Konuşma Ücretlerine Zam Geldi

Cepten Konuşmak da Pahalı! Cep Telefonu Konuşma Ücretlerine Zam Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 09:24

Cep telefonuyla konuşmak da el yakacak. Cep telefonu konuşma ücretlerine yüzde 65 oranında zam yapıldı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesini güncelledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesini güncelledi.

Cep telefonuyla konuşma tarifeleri yüzde 65 oranında arttı.

Cep telefonuyla konuşma tarifeleri yüzde 65 oranında arttı.

Düzenleme, 6 ay önce yapılan yüzde 28 oranındaki artışın üzerine yapılırken, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifede de azami ücret tarifesi yüzde 65 oranında zamlandı.

Yeni ücret tarifesinde göre yurt içi aramaların dakikası 3 lira 12 kuruş olurken, yurt dışı aramalarda dakika ücreti 31 lira 35 kuruş oldu.

Yeni ücret tarifesinde göre yurt içi aramaların dakikası 3 lira 12 kuruş olurken, yurt dışı aramalarda dakika ücreti 31 lira 35 kuruş oldu.

"Numara değişikliği" hizmet ücreti 136,52 liraya çıkarken, hat devir ücreti 59,83 TL'ye, isim ve unvan değişikliği 40,86 TL'ye çıktı.

"Numara değişikliği" hizmet ücreti 136,52 liraya çıkarken, hat devir ücreti 59,83 TL'ye, isim ve unvan değişikliği 40,86 TL'ye çıktı.

Faturaların yanında gönderilen ayrıntı sayfalarının biri için 4,9 TL fiyat belirlenirken, yurt için SMS 2,23 TL, yurtdışı SMS 5,51 TL ve bilinmeyen numaralarla görüşmenin dakikası da 8,84 TL oldu.

Faturaların yanında gönderilen ayrıntı sayfalarının biri için 4,9 TL fiyat belirlenirken, yurt için SMS 2,23 TL, yurtdışı SMS 5,51 TL ve bilinmeyen numaralarla görüşmenin dakikası da 8,84 TL oldu.
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