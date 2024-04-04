Google Tarihi Kararın Eşiğinde: Google Arama Motoru Paralı Olabilir!

Google, yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni 'premium' özelliklerin lansmanını düşünüyor. Bu özellikler, Google'ın Gemini adını verdiği yapay zeka asistanına erişim sağlayan premium abonelik hizmetlerine eklenecek olan arama fonksiyonlarından oluşuyor. Bu hamle, Google'ın kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletme ve daha fazla değer sunma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Bu yeni premium özelliklerin, kullanıcıların bilgiye daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, Google'ın dijital hizmetler alanındaki liderliğini daha da pekiştireceği düşünülüyor.