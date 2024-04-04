Google Tarihi Kararın Eşiğinde: Google Arama Motoru Paralı Olabilir!
Google Tarihi Kararın Eşiğinde: Google Arama Motoru Paralı Olabilir!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/google-yapay...
Google, yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni 'premium' özelliklerin lansmanını düşünüyor. Bu özellikler, Google'ın Gemini adını verdiği yapay zeka asistanına erişim sağlayan premium abonelik hizmetlerine eklenecek olan arama fonksiyonlarından oluşuyor. Bu hamle, Google'ın kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletme ve daha fazla değer sunma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Bu yeni premium özelliklerin, kullanıcıların bilgiye daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, Google'ın dijital hizmetler alanındaki liderliğini daha da pekiştireceği düşünülüyor.
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Google, iş modelinde büyük değişiklik yaparak yapay zeka destekli arama için ücret almayı düşünüyor.
Şirketin planları hakkında bilgisi olan kaynakların Financial Times'a verdiği bilgiye göre, Google üretken yapay zeka tarafından desteklenen yeni "premium" özellikler için ücret almayı düşünüyor.
Kaynaklara göre, Gmail ve Docs ürünlerinin içerisinde Gemini isimli yeni yapay zeka asistanına erişim sunan premium abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli belirli arama özellikleri eklenebilir.
Mühendisler şimdilik bu hizmeti devreye sokmak için gerekli teknolojiyi geliştiriyor.
Ancak yöneticiler henüz bu hizmeti başlatıp başlatmama konusunda son kararını vermedi.
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