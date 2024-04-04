iPhone 16 ve 16 Pro'nun Maket Görüntüleri Yeni Telefonların Tasarım Değişikliklerini Ortaya Çıkardı!
iPhone 16 ve 16 Pro'nun Maket Görüntüleri Yeni Telefonların Tasarım Değişikliklerini Ortaya Çıkardı!
Kaynak: https://www.gizmochina.com/2024/04/04...
Apple'ın yaklaşan yeni iPhone 16 ve 16 Pro cihazlarının tasarımları hakkında önemli bilgiler veren maket görüntüleri sizlerle.👇
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Apple'ın bu yıl eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone 16 serisi ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Son olarak, ana model iPhone 16 ve 16 Pro cihazlarının olası tasarımları ile ilgili bilgiler veren maket görüntüleri internette sızdırıldı.
Twitter'da paylaşılan görüntüler, daha öncesinde ortaya atılan yeni modellerde kamera ve tuş düzeninin değişeceği konusundaki iddiaları destekler nitelikte.
Apple'a yakınlığı ile bilinen analistlere göre, şirket iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde genel tasarım dilini korurken, çapraz kamera yerleşimini rafa kaldıracak.
Sızdırılan görüntülerde ayrıca, iPhone 15 Pro serisi ile hayata geçirilen eylem düğmesinin tüm iPhone 16 birimlerinde yer aldığı görülüyor.
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Bununla beraber yeni maketlerde, daha öncesinde iddia edilen yeni deklanşör tuşu da tüm modellerin sağ tarafında konumlandırılmış durumda.
Son olarak, henüz teyit edilmemiş olsa da Apple'ın, Pro modellerinin ekran boyutunda hafif bir artışa gideceği konusunda da iddialar mevcut.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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