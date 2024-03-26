iPhone 16 Pro ve Pro Max Performans Testine Girdi: Eskisinden Çok Daha Hızlı Olacaklar!
iPhone 16 Pro ve Pro Max Performans Testine Girdi: Eskisinden Çok Daha Hızlı Olacaklar!
Kaynak: https://s.weibo.com/weibo?q=iPhone16P...
Apple'ın yaklaşan yeni amiral gemileri iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro hakkında önemli bilgiler veren Geekbench performans testi ortaya çıktı.👇
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Apple'ın bu yıl eylül ayında tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonları iPhone 16 Pro ve Pro Max ile ilgili sızıntılar teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Son olarak Çin'in önde gelen sosyal medya platformlarından Weibo'da paylaşılan bilgiler, yeni cihazların ortalama performans değerlerini ortaya koydu.
Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max cihazlarında kullanacağı yeni A18 Pro işlemcisinin Geekbench platformunda girdiği performans testinin sonuçları gün yüzüne çıktı.
Buna göre yaklaşan işlemci, Geekbench 6'nın tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında A17 Pro’ya kıyasla yüzde 22 ve yüzde 28 daha hızlı olarak 3 bin 570 ve 9 bin 310 puan almayı başardı.
Yeni A18 Pro ek olarak, Geekbench 5’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinden 2 bin 571 ve 7 bin 359 puan alarak, A17 Pro'ya kıyasla yüzde 38 oranında daha güçlü bir performansa sahip olduğunu kanıtladı.
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Sızdırılan test sonuçlarına bakacak olursak, yeni iPhone 16 Pro ve Pro Max'in geçtiğimiz sene piyasaya sürülen iPhone 15 Pro ve Pro Max'e göre daha iyi bir performans göstereceğini söyleyebiliriz.
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