Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarında Kayıtsız Kullanım 180 Güne Çıkarıldı
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarında Kayıtsız Kullanım 180 Güne Çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birkaç yıl önce 150 lira seviyelerinde olan yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31,692 TL'ye yükseltildi.
Bu durum, yurt dışından telefon getirmeyi oldukça güç hale getirirken, yabancı ülkelerden Türkiye'ye sokulan cep telefonları için tanınan 120 günlük süre ise kullanıcılar için büyük problemlere neden olmaktaydı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halihazırda 120 gün olarak belirlenen ve yurt dışından gelen kayıtsız telefonların Türkiye'de kullanımı için imkan tanınan sürenin, istenilmesi halinde 180 güne uzatılabileceği belirtildi.
Söz konusu paylaşımda "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler." ifadelerine yer verildi" ifadelerine yer verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bizlik bişey yok kaçak telefoncu yoldaşlarım