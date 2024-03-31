Karar Vermeden Önce Mutlaka Okuyun: Telefon Alırken iPhone mu Yoksa Samsung mu Seçmeliyiz?

'iPhone mu, Samsung mu almalıyız?' sorusu, telefon alırken karşılaştığımız en büyük ikilemlerden biridir. Biz de bu içeriğimizde bu ikilemi ele alarak hangi telefonun sizin için daha uygun olabileceğine dair bir yol göstermeye çalıştık. Detaylar içerikte. 👇

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