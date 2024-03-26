Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tabletin Güncellenmiş 2024 Versiyonu Tanıtıldı!
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tabletin Güncellenmiş 2024 Versiyonu Tanıtıldı!
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Samsung, Galaxy Tab S6 Lite'ın güncellenmiş modelini bugün piyasaya sürdü. Orta segment bir cihaz olarak konumlanan bu yeni tablet şık tasarımı ve dengeli teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.
Cihaz kullanıcılara 10,6 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. WUXGA çözünürlüğe sahip bu ekran normal büyüklükte çerçeveyle çevrili. Ayrıca S-Pen desteği de bu modele entegre edilmiş durumda.
Galaxy Tab S6 Lite arka yüzünde 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulundururken ön tarafta ise 5 Megapiksel selfie kamerası ile donatıldı. Ayrıca tabletin çift hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği, kullanıcıların multimedya içeriklerini daha zengin bir şekilde deneyimlemelerine olanak tanıyor.
Cihazın işlemci detayları kesinlik kazanmamış olsa da daha önceki raporlara dayanarak Exynos 1280 yongasetinden güç aldığı söylenebilir.
Bellek kapasitesi açısından 4 GB RAM'e sahip olan bu model, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 64 veya 128 GB dahili depolama seçenekleri sunuyor. Ek olarak microSD kart desteği sayesinde depolama alanı genişletilebilir.
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7.040 mAh kapasiteli batarya ile donatılan Galaxy Tab S6 Lite iddialara göre 14 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor. Kutudan Android 14 işletim sistemi ve OneUI 6.1 kullanıcı arayüzü ile çıkan tablet, kullanıcılara güncel ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.
Tablet, WiFi ve LTE olmak üzere iki farklı versiyonla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Gri, Nane ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024'ün özellikleri şu şekilde:
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