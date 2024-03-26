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Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tabletin Güncellenmiş 2024 Versiyonu Tanıtıldı!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tabletin Güncellenmiş 2024 Versiyonu Tanıtıldı!

Samsung
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 13:08

Samsung teknoloji severlerin merakla beklediği Galaxy Tab S6 Lite'ın güncellenmiş 2024 versiyonunu tanıttı. Detaylar içerikte. 👇

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Samsung, Galaxy Tab S6 Lite'ın güncellenmiş modelini bugün piyasaya sürdü. Orta segment bir cihaz olarak konumlanan bu yeni tablet şık tasarımı ve dengeli teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Samsung, Galaxy Tab S6 Lite'ın güncellenmiş modelini bugün piyasaya sürdü. Orta segment bir cihaz olarak konumlanan bu yeni tablet şık tasarımı ve dengeli teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Cihaz kullanıcılara 10,6 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. WUXGA çözünürlüğe sahip bu ekran normal büyüklükte çerçeveyle çevrili. Ayrıca S-Pen desteği de bu modele entegre edilmiş durumda.

Cihaz kullanıcılara 10,6 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. WUXGA çözünürlüğe sahip bu ekran normal büyüklükte çerçeveyle çevrili. Ayrıca S-Pen desteği de bu modele entegre edilmiş durumda.

Galaxy Tab S6 Lite arka yüzünde 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulundururken ön tarafta ise 5 Megapiksel selfie kamerası ile donatıldı. Ayrıca tabletin çift hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği, kullanıcıların multimedya içeriklerini daha zengin bir şekilde deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Galaxy Tab S6 Lite arka yüzünde 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulundururken ön tarafta ise 5 Megapiksel selfie kamerası ile donatıldı. Ayrıca tabletin çift hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği, kullanıcıların multimedya içeriklerini daha zengin bir şekilde deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Cihazın işlemci detayları kesinlik kazanmamış olsa da daha önceki raporlara dayanarak Exynos 1280 yongasetinden güç aldığı söylenebilir.

Cihazın işlemci detayları kesinlik kazanmamış olsa da daha önceki raporlara dayanarak Exynos 1280 yongasetinden güç aldığı söylenebilir.

Bellek kapasitesi açısından 4 GB RAM'e sahip olan bu model, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 64 veya 128 GB dahili depolama seçenekleri sunuyor. Ek olarak microSD kart desteği sayesinde depolama alanı genişletilebilir.

Bellek kapasitesi açısından 4 GB RAM'e sahip olan bu model, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 64 veya 128 GB dahili depolama seçenekleri sunuyor. Ek olarak microSD kart desteği sayesinde depolama alanı genişletilebilir.
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7.040 mAh kapasiteli batarya ile donatılan Galaxy Tab S6 Lite iddialara göre 14 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor. Kutudan Android 14 işletim sistemi ve OneUI 6.1 kullanıcı arayüzü ile çıkan tablet, kullanıcılara güncel ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.

7.040 mAh kapasiteli batarya ile donatılan Galaxy Tab S6 Lite iddialara göre 14 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor. Kutudan Android 14 işletim sistemi ve OneUI 6.1 kullanıcı arayüzü ile çıkan tablet, kullanıcılara güncel ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.

Tablet, WiFi ve LTE olmak üzere iki farklı versiyonla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Gri, Nane ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

Tablet, WiFi ve LTE olmak üzere iki farklı versiyonla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Gri, Nane ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024'ün özellikleri şu şekilde:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024'ün özellikleri şu şekilde:

  • Ekran: 10,6 inç WUXGA, S-Pen uyumlu

  • Arka Kamera: 8MP tek kamera sensörü

  • Ön Kamera: 5MP selfie kamerası

  • Ses: AKG ayarlı çift hoparlörler, Dolby Atmos desteği

  • İşlemci: Sekiz çekirdekli (2,4 GHz ve 2 GHz), Exynos 1280

  • Depolama: 64 GB veya 128 GB dahili depolama, microSD kart yuvası

  • RAM: 4 GB RAM

  • Pil: 7.040mAh, 14 saat pil ömrü iddiası

  • İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OneUI 6.1

  • Renk Seçenekleri: Oxford Gri, Nane, Şifon Pembe

  • Bağlantı: WiFi, LTE

  • Diğer Özellikler: Samsung DeX, Knox

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