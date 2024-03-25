Android Telefonlarla Dünya Genelinde 3 Milyon Otel Odası Kilidinin Hack'leyerek Açılabileceği Ortaya Çıktı!
Android Telefonlarla Dünya Genelinde 3 Milyon Otel Odası Kilidinin Hack'leyerek Açılabileceği Ortaya Çıktı!
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Android akıllı telefonların NFC teknolojisi sayesinde otellerde yaygın olarak kullanılan kartlı giriş sistemlerini hack'leyebilecekleri bir güvenlik açığı keşfedildi.
Bu sorun özellikle "Dormakaba" markası tarafından üretilen kartlı giriş sistemlerinde gözlemleniyor.
Dormakaba'nın ürünleri 161 ülkede 13 binin üzerinde tesiste kullanılmakta. Bu da yaklaşık 3 milyon otel odasının etkilenebileceği anlamına geliyor.
Kartlı giriş sistemlerinin hack'lenmesi yeni bir durum değil. Hackerlar daha önce bir oda kartına fiziksel erişim sağladıktan sonra yaklaşık 300 dolar değerindeki bir RFID okuma/yazma cihazı ile kartın bilgilerini kopyalayarak kapıyı açabilecek anahtar kartlar oluşturabiliyordu.
Android telefonlarda bulunan NFC özelliği bu işlemi daha da basitleştiren bir yöntem sunuyor.
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Siber güvenlik uzmanları ve beyaz şapkalı hackerlar tarafından yapılan bir çalışma, bu güvenlik açığını ortaya çıkardı ve Dormakaba'ya bildirdi.
Firma açıklamasında güvenlik açığını gidermek için çalışmaların devam ettiğini ve tüm müşterileri için bir çözüm bulma gayretinde olduklarını belirtti.
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