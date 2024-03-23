Son 20 Yılda Hayatlarımıza Girerek Tüm Oyunu Değiştiren 15 Müthiş Teknolojik Gelişim
Son 20 Yılda Hayatlarımıza Girerek Tüm Oyunu Değiştiren 15 Müthiş Teknolojik Gelişim
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Son 20 yılda hayatımız çok değişti. İnternetin yaygınlaşması, akıllı telefonlar ve yapay zeka derken tanınmaz dünyada yaşar hale geldik. Peki, son 20 yılda en çok hangi alanlarda değişiklik gördük? Gelin 20 yılda hayatımıza gelen 15 teknolojik gelişmeye bakalım.
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1. "İşitme cihazları 20 yıl öncesine göre kat kat çok daha iyi hale geldi."
2. "20 önce ameliyat olmaktansa şimdi ameliyat olmayı tercih ederim."
3. "İndirme hızımız çok arttı. Eskiden 5 GB'lık bir oyun indirmek için bütün gün beklemek gerekiyordu. Şimdi saniyeler bile sürebiliyor."
4. "Eskiden kanser tedavisi diye bir şey yoktu. İyileşmek adına kendini zehirliyordun."
5. "Eskiden HIV enfeksiyonu kaptığında çok uzun süre yaşamıyordun. Şimdi doğru tedavi ve ilaçlarla normal bir insan gibi yaşayabiliyorsun."
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6. "Diyabet hastalığı da son 20 yılda çok gelişen bir nokta."
7. "2000'li yılların animasyonlarıyla günümüz animasyonları arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum."
8. "Tüplü televizyonlardan günümüzün incecik ve kocaman televizyonlarınıza gelebilmiş olmamız gurur verici."
9. "Diş sağlığı sektörü de büyük oranda gelişti."
10. "Eskiye kıyasla çok daha fazla diyet opsiyonu var. Örneğin 2000'li yıllarda vejeteryan bir restoran bulmak imkansız. Bugün sadece benim mahallemde 2 tane var."
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11. "Kargo sistemleri çok gelişti. Eskiden bir kargo yollamanız 7 günü bulurdu."
12. "20 yıl önce navigasyon sistemi diye bir şey yoktu. Yol gezisine çıkınca elinize kocaman haritalar alırdınız ve büyük ihtimalle kayıp olurdunuz."
13. "Kimsenin telefon dememesine çok şaşırdım! 20 yıl önce mobil telefonlar yoktu ve evin dışında telefon taşımazdık."
14. "Kesinlikle internet hızı. Eskiden internet vardı ama içerisinde gezmek imkansıza yakındı."
15. "20 yıl öncesine gördüğüm en büyük değişiklik mutfakların ayrılmazı air fryerlar."
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