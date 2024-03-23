Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Son 20 Yılda Hayatlarımıza Girerek Tüm Oyunu Değiştiren 15 Müthiş Teknolojik Gelişim

Son 20 Yılda Hayatlarımıza Girerek Tüm Oyunu Değiştiren 15 Müthiş Teknolojik Gelişim

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 15:01

Son 20 yılda hayatımız çok değişti. İnternetin yaygınlaşması, akıllı telefonlar ve yapay zeka derken tanınmaz dünyada yaşar hale geldik. Peki, son 20 yılda en çok hangi alanlarda değişiklik gördük? Gelin 20 yılda hayatımıza gelen 15 teknolojik gelişmeye bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "İşitme cihazları 20 yıl öncesine göre kat kat çok daha iyi hale geldi."

1. "İşitme cihazları 20 yıl öncesine göre kat kat çok daha iyi hale geldi."

2. "20 önce ameliyat olmaktansa şimdi ameliyat olmayı tercih ederim."

2. "20 önce ameliyat olmaktansa şimdi ameliyat olmayı tercih ederim."

'Her 5 yılda bir ameliyat süreleri kısalıyor ve daha acısız hale geliyor.'

3. "İndirme hızımız çok arttı. Eskiden 5 GB'lık bir oyun indirmek için bütün gün beklemek gerekiyordu. Şimdi saniyeler bile sürebiliyor."

3. "İndirme hızımız çok arttı. Eskiden 5 GB'lık bir oyun indirmek için bütün gün beklemek gerekiyordu. Şimdi saniyeler bile sürebiliyor."

4. "Eskiden kanser tedavisi diye bir şey yoktu. İyileşmek adına kendini zehirliyordun."

4. "Eskiden kanser tedavisi diye bir şey yoktu. İyileşmek adına kendini zehirliyordun."

'Günümüzde hala kesin bir tedavisi olmasa da, süreç büyük ölçüde iyileşti.'

5. "Eskiden HIV enfeksiyonu kaptığında çok uzun süre yaşamıyordun. Şimdi doğru tedavi ve ilaçlarla normal bir insan gibi yaşayabiliyorsun."

5. "Eskiden HIV enfeksiyonu kaptığında çok uzun süre yaşamıyordun. Şimdi doğru tedavi ve ilaçlarla normal bir insan gibi yaşayabiliyorsun."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Diyabet hastalığı da son 20 yılda çok gelişen bir nokta."

6. "Diyabet hastalığı da son 20 yılda çok gelişen bir nokta."

'Eskiye göre tespiti daha kolay ve bakması da oldukça basitleşti.'

7. "2000'li yılların animasyonlarıyla günümüz animasyonları arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum."

7. "2000'li yılların animasyonlarıyla günümüz animasyonları arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum."

'Çok yakında gerçekten ayırt edilemeyen animasyon yapabilir hale geleceğiz.'

8. "Tüplü televizyonlardan günümüzün incecik ve kocaman televizyonlarınıza gelebilmiş olmamız gurur verici."

8. "Tüplü televizyonlardan günümüzün incecik ve kocaman televizyonlarınıza gelebilmiş olmamız gurur verici."

9. "Diş sağlığı sektörü de büyük oranda gelişti."

9. "Diş sağlığı sektörü de büyük oranda gelişti."

'Günümüzde bütün ağızınıza diş seti bile yapabiliyorlar! İnanılmaz.'

10. "Eskiye kıyasla çok daha fazla diyet opsiyonu var. Örneğin 2000'li yıllarda vejeteryan bir restoran bulmak imkansız. Bugün sadece benim mahallemde 2 tane var."

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Kargo sistemleri çok gelişti. Eskiden bir kargo yollamanız 7 günü bulurdu."

11. "Kargo sistemleri çok gelişti. Eskiden bir kargo yollamanız 7 günü bulurdu."

'Bugün, dünyanın diğer ucuna gitmesi bile 2-3 gün sürüyor.'

12. "20 yıl önce navigasyon sistemi diye bir şey yoktu. Yol gezisine çıkınca elinize kocaman haritalar alırdınız ve büyük ihtimalle kayıp olurdunuz."

12. "20 yıl önce navigasyon sistemi diye bir şey yoktu. Yol gezisine çıkınca elinize kocaman haritalar alırdınız ve büyük ihtimalle kayıp olurdunuz."

'Navigasyon uygulamaları her şeyi çok kolaylaştırdı.

13. "Kimsenin telefon dememesine çok şaşırdım! 20 yıl önce mobil telefonlar yoktu ve evin dışında telefon taşımazdık."

13. "Kimsenin telefon dememesine çok şaşırdım! 20 yıl önce mobil telefonlar yoktu ve evin dışında telefon taşımazdık."

'Bugün telefonlar elimizden düşmüyor.'

14. "Kesinlikle internet hızı. Eskiden internet vardı ama içerisinde gezmek imkansıza yakındı."

14. "Kesinlikle internet hızı. Eskiden internet vardı ama içerisinde gezmek imkansıza yakındı."

'Uzun bekleme süreleri insanı çıldırtıyordu. Hele bir şey indirmek istiyorsanız bittiniz.'

15. "20 yıl öncesine gördüğüm en büyük değişiklik mutfakların ayrılmazı air fryerlar."

15. "20 yıl öncesine gördüğüm en büyük değişiklik mutfakların ayrılmazı air fryerlar."

'Kızartma tarzı bir şey yapmak için çok elverişliler. Ayrıca yağ kullanmamamız gerekmesini seviyorum.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?