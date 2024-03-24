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Meta Şirketi Zihin Okuyarak Çalışan Yapay Zeka Destekli Bileklik Geliştirdiğini Duyurdu!

Meta Şirketi Zihin Okuyarak Çalışan Yapay Zeka Destekli Bileklik Geliştirdiğini Duyurdu!

Yapay Zeka
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 14:13

Facebook'un çatı şirketi olan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerbergyapay zeka teknolojisine sahip, mouse işlevi görebilen bir bileklik geliştirdiklerini açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

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Meta giyilebilir teknoloji alanında yeni bir adım atarak yapay zeka destekli bileklik geliştirdiğini duyurdu.

Meta giyilebilir teknoloji alanında yeni bir adım atarak yapay zeka destekli bileklik geliştirdiğini duyurdu.

Mark Zuckerberg, Morning Brew Daily podcast'inde verdiği röportajda bu yenilikçi ürünü tanıttı.

Mark Zuckerberg, Morning Brew Daily podcast'inde verdiği röportajda bu yenilikçi ürünü tanıttı.

Bileklik EMG (Elektromiyografi) sensörleri kullanarak kullanıcının sinirsel sinyallerini okuyup bu sinyalleri komutlara çevirebiliyor.

Bileklik EMG (Elektromiyografi) sensörleri kullanarak kullanıcının sinirsel sinyallerini okuyup bu sinyalleri komutlara çevirebiliyor.

Bu sayede kullanıcılar bilek hareketleriyle sanal bir ekranda seçim yapabiliyorlar.

Bu sayede kullanıcılar bilek hareketleriyle sanal bir ekranda seçim yapabiliyorlar.

Zuckerberg bu bilekliği "sinirsel arayüz" olarak tanımlayarak insan beyni ile vücut arasındaki iletişime benzetiyor.

Zuckerberg bu bilekliği "sinirsel arayüz" olarak tanımlayarak insan beyni ile vücut arasındaki iletişime benzetiyor.
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Bileklik kullanıcıların beyninden gelen sinyalleri algılayarak dış cihazlarda manuel arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bileklik kullanıcıların beyninden gelen sinyalleri algılayarak dış cihazlarda manuel arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yapay zeka ile güçlendirilmiş görüş ve ses özellikleri sayesinde bu giyilebilir cihaz kullanıcılarına zahmetsiz bir şekilde bilgi edinme imkanı sunuyor.

Yapay zeka ile güçlendirilmiş görüş ve ses özellikleri sayesinde bu giyilebilir cihaz kullanıcılarına zahmetsiz bir şekilde bilgi edinme imkanı sunuyor.

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