Birleşmiş Milletler Tarihte Bir İlke İmza Atarak Yapay Zeka Kararını Oy Birliğiyle Kabul Etti!
Birleşmiş Milletler Tarihte Bir İlke İmza Atarak Yapay Zeka Kararını Oy Birliğiyle Kabul Etti!
Birleşmiş Milletler, yapay zeka ile ilgili bir kararı oy birliği ile kabul ederek tarihte bir ilk yaşanmasını sağladı. Detaylar içerikte. 👇
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapay zeka ile ilgili tarihi bir karara imza attı.
ABD'nin önerisi üzerine yapay zekanın olası risklerine karşı izlenmesini teşvik eden bir karar bu konuda ilk kez tüm üye ülkelerin oy birliği ile kabul edildi.
Kararın bağlayıcılığı olmasa da bu tür bir konuda dünya çapında fikir birliğine varılması önemli bir adım olarak görülüyor.
ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 193 üye ülkesinin yapay zekayı kontrol altında tutma konusunda ortak bir kararlılık gösterdiğini belirtti.
Thomas-Greenfield "Bugün hepimiz birlikte yapay zekanın bizi değil, bizim onu yönetmemiz gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdik" dedi.
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Kabul edilen karar yapay zeka sistemlerinin kötü amaçlarla kullanılmasının insan hakları ve temel özgürlükler için oluşturabileceği risklere dikkat çekiyor.
Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler bu riskleri minimize etmek adına yapay zekanın gelişimini sürekli izleme ve gizlilik politikalarını güçlendirme taahhüdünde bulundu.
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