Samsung Galaxy S24 Ultra Kullanıcıları İsyanda: S-Pen Rahatsız Edici Bir Koku Yayıyor!
Samsung Galaxy S24 Ultra Kullanıcıları İsyanda: S-Pen Rahatsız Edici Bir Koku Yayıyor!
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Samsung'un yeni çıkan Galaxy S24 Ultra modeli piyasaya sürüldüğünden beri bazı problemlerle karşılaştı.
Bu sorunların en çarpıcılarından biri ise S-Pen kaleminde yaşanıyor. Kullanıcılar Reddit gibi platformlarda S-Pen kaleminin yanmış plastik gibi bir koku yaydığını belirtiyorlar.
Sorunun muhtemel kaynağı olarak S-Pen kaleminin içerisine yerleştirildiği yuvanın cihazın dahili bileşenlerine oldukça yakın olması gösteriliyor.
Bu durum kalemin yuvasının içindeki sıcaklığın artmasına ve sonucunda yanık plastik kokusunun ortaya çıkmasına neden oluyor.
Samsung Avrupa forumundaki bir moderatör bu kokunun güneş altında kalan bir arabanın içerisinde hissedilen kokuya benzer olduğunu belirtiyor.
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Sorunun kökeninde S-Pen kalemin kauçuk kaplama geçişinin etkili olduğu düşünülüyor.
Samsung kullanıcıların bildirdiği bu ve benzeri sorunları en kısa sürede çözümlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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