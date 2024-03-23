Kocasının Kendisini Aldattığını 'Akıllı Saat' Sayesinde Öğrenen Kadının Ağızları Açık Bırakan Hikayesi
Kocasının Kendisini Aldattığını 'Akıllı Saat' Sayesinde Öğrenen Kadının Ağızları Açık Bırakan Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde Megan isimli bir kadın, kocasının akıllı saati sayesinde aldatıldığını öğrendi. Fitness uygulamasındaki garip hareketli fark eden kadın, bunu sonucunda kocasından ayrıldı.
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Sizler de takdir edersiniz bazı ilişkilerde aldatma olayı yaşanıyor: Bu süreç zaman zaman yıkıcı olsa da toparlanması da bi' o kadar uzun sürebiliyor.
Herkesin hikayesi farklıdır tabii. Bazen bir mesajla bazen de bir tesadüfle aldatıldığımızı öğrenebiliyoruz...
Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının akıllı saati sayesinde aldatıldığını öğrendi. Nasıl mı? Hemen anlatalım.
Megan isimli kadın, fitness takip uygulamasını takip etmeye karar verdi. Bu süreçte spora gidip verilerini kaydeden adamın gün gün tüm verileri saatine kayıtlıydı.
Megan'ın anlattığına göre kocası, gün içerisinde yürürken yakın arkadaşının evinin yakınlarında bir süre bekliyor ve tekrardan yürümeye devam ediyordu.
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"Egzersiz uygulamasındaki koşu haritasını inceledim ve çalıştığı ordudan bir kız arkadaşının yaşadığı adresin yanından geçtiğini, etrafında durakladığını veya orada durduğunu fark ettim. Arkadaşlıkları bana her zaman garip bir his vermişti ve orduda birlikte görev yapıyorlardı..."
"Aldatıldığımı anladığım nokta, kocam hergün yürüyüş için çıkıyor ve aynı istikamete gidiyor ve orada durmasıydı."
"Bu bana tüm hikayeyi anlatmasa da, beni kiminle aldattığı ve gittiği tüm o zamanlarda ne yaptığı konusunda bana çok fazla ipucu verdi."
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