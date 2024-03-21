Bekleme Salonunda Tanıştılar: Ameliyat Olmak İçin Türkiye'ye Gelen Çiftin İlginç Aşk Hikayesi
Bekleme Salonunda Tanıştılar: Ameliyat Olmak İçin Türkiye'ye Gelen Çiftin İlginç Aşk Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye ameliyat olmak için gelen Terry ve Grace çifti, şans eseri bekleme salonunda tanıştılar. Sonrasında hayatını birleştiren çiftin aşka olan inancımızı sorgulatan hikayesine gelin beraber bakalım.👇
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Sizleri Grace ve Terry çiftiyle tanıştıralım: İkili, Türkiye'deki bir ameliyathanenin bekleme odasında tanışıp mutlu bir ilişkiye yelken açtılar.
Kilosundan dolayı Türkiye'ye ameliyat olmaya gelen kadın, o esnada da hayatını değiştirecek o adamla tanıştı.
Grace, Temmuz 2023'te tüp mide ameliyatı oldu ve bu ameliyat sonucunda vücut ağırlığının üçte birinden fazlasını verebildi.
Ameliyat birden fazla açıdan hayatını değiştirdi çünkü Türkiye'deyken dişlerini yaptırmakta olan Terry ile tanıştı.
35 yaşındaki üç çocuk babası Terry, Grace'le ameliyattan çıktıktan sonra iyileşirken tanıştı ve ikili o zamandan beri ayrılmaz bir ikili oldu.
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"İnsanlar bizi hiçbir şekilde yakıştırmıyor. Birimize büyük birimize ise küçük diyorlar. Ben Terry'yi çok yakışıklı buluyorum o yüzden insanların neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum."
Grace, kilolarından dolayı bazı sağlık problemleri yaşadığı için ameliyat olmaya karar vermişti.
"Zar zor ayakta durabiliyordum, korkunç bir uyku apnem vardı. Tamamen hareketsizdim, ön kapıdan bile geçemiyordum. Bacaklarım ve kalçalarım ağırlığımı taşıyamıyordu. Hiç şüphesiz yeme bağımlısıydım. Yaşamak için yemiyordum, yemek için yaşıyordum."
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