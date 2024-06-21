Uğruna Dövme Yaptırdığı Sevgilisi League of Legends Yüzünden Ayrıldı!
Uğruna Dövme Yaptırdığı Sevgilisi League of Legends Yüzünden Ayrıldı!
İtalyan yayıncı Dantes, oynadığı oyun yüzünden sevgilisinden ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü yayıncı, uzun yıllardır League of Legends yayınları yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu nedenle de kız arkadaşı ile ayrıldığını açıkladı.
Dantes'in kız arkadaşı, onun için bir dövme bile yaptırmıştı.
Dantes'i tanıyan izleyiciler ve oyuncular ise bu olaya sert bir dil ile tepki verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın