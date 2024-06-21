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Uğruna Dövme Yaptırdığı Sevgilisi League of Legends Yüzünden Ayrıldı!

Uğruna Dövme Yaptırdığı Sevgilisi League of Legends Yüzünden Ayrıldı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 15:45

İtalyan yayıncı Dantes, oynadığı oyun yüzünden sevgilisinden ayrıldı.

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Ünlü yayıncı, uzun yıllardır League of Legends yayınları yapıyor.

Ünlü yayıncı, uzun yıllardır League of Legends yayınları yapıyor.
twitter.com

Birçok ligde en üst sıralara tırmanmak için maratonlar gerçekleştiren Dantes, League of Legends'ın en bilindik isimlerinden birisi. League of Legends dünyasında oldukça yetenekli olan Dantes'in hayatının neredeyse %75'ini bu oyun oluşturuyor.

Bu nedenle de kız arkadaşı ile ayrıldığını açıkladı.

Bu nedenle de kız arkadaşı ile ayrıldığını açıkladı.
twitter.com

Legaue of Legends yayıncılığın hayatının ön planına koyan yayıncı, işine daha konsantre olmak için kız arkadaşı ile ayrıldığını dile getirdi.

Dantes'in kız arkadaşı, onun için bir dövme bile yaptırmıştı.

Dantes'in kız arkadaşı, onun için bir dövme bile yaptırmıştı.

Dantes, ayrılık duyurusunda bile kız arkadaşının ne kadar mükemmel biri olduğundan bahsetmişti. Hatta kız arkadaşı Laura, ünlü yayıncı için bir dövme bile yaptırmıştı.

Dantes'i tanıyan izleyiciler ve oyuncular ise bu olaya sert bir dil ile tepki verdi.

Dantes'i tanıyan izleyiciler ve oyuncular ise bu olaya sert bir dil ile tepki verdi.
twitter.com

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