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Geliyor Gelmekte Olan! Elden Ring: Shadow of Erdtree'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Geliyor Gelmekte Olan! Elden Ring: Shadow of Erdtree'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 15:51

Türe aşina olmayan oyuncuları dahi kendine bağlamakla kalmayıp son yılların en sevilen oyunlarından da olmayı başaran Elden Ring'in merakla beklenen DLC paketi Shadow of Erdtree'nin heyecanımızı daha da katlayan çıkış fragmanı yayınlandı.

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Shadow of Erdtree daha gelmeden rekoru gördü.

Shadow of Erdtree daha gelmeden rekoru gördü.

Elden Ring'in merakla beklenen genişleme paketi bizleri Land of Shadow bölgesine götürecek. Shadow of Erdtree için artık saatleri saysak da oyunun basın incelemeleri çoktan geldi. DLC paketi aldığı 95 puanla şimdiden en yüksek puanlı DLC paketi olmayı başardı.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree için çıkış fragmanı da heyecanlı bekleyişi daha da körükleyen cinsten.

Peki Elden Ring: Shadow of Erdtree ne zaman çıkacak?

Peki Elden Ring: Shadow of Erdtree ne zaman çıkacak?

Oyunun çıkışına artık saatler kalmış durumda. Merakla beklediğimiz genişleme paketi PC cephesinde TSİ 01:00'de, konsollarda ise 23:59 itibariyle karşımızda olacak.

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