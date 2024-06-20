Geliyor Gelmekte Olan! Elden Ring: Shadow of Erdtree'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı
Geliyor Gelmekte Olan! Elden Ring: Shadow of Erdtree'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı
Türe aşina olmayan oyuncuları dahi kendine bağlamakla kalmayıp son yılların en sevilen oyunlarından da olmayı başaran Elden Ring'in merakla beklenen DLC paketi Shadow of Erdtree'nin heyecanımızı daha da katlayan çıkış fragmanı yayınlandı.
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Shadow of Erdtree daha gelmeden rekoru gördü.
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Elden Ring: Shadow of the Erdtree için çıkış fragmanı da heyecanlı bekleyişi daha da körükleyen cinsten.
Peki Elden Ring: Shadow of Erdtree ne zaman çıkacak?
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