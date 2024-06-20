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Eski Kick Çalışanından Şok İddialar: Kanser Hastalarına Daha Az Para, Irkçılık ve Cinsiyetçilik

Eski Kick Çalışanından Şok İddialar: Kanser Hastalarına Daha Az Para, Irkçılık ve Cinsiyetçilik

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 16:45

Twitch'in en büyük rakibi olan Kick şu sıralar şok iddialarla gündemde. Platformun eski çalışanlarından biri Kick hakkında ortaya attığı iddialarla şok etti.

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Melissa adlı eski bir Kick çalışanı Twitch karşısında globalde de elini güçlendirmeye devam eden Kick hakkında şok iddialar ortaya attı.

Melissa adlı eski bir Kick çalışanı Twitch karşısında globalde de elini güçlendirmeye devam eden Kick hakkında şok iddialar ortaya attı.

Yayınladığı YouTube videosunda Kick'te karşılaştıkları ve işten ayrılma süreci hakkında konuşan Melissa çalışanlar arasındaki ırkçı ve cinsiyetçi tutumların yanında pek çok farklı konuya da değindi.

YouTube videosunda yaşadıklarını anlatan genç kadın zor durumdaki ve hasta yayıncılara normal ücretin çok altından teklifte bulunulduğu iddia etti.

YouTube videosunda yaşadıklarını anlatan genç kadın zor durumdaki ve hasta yayıncılara normal ücretin çok altından teklifte bulunulduğu iddia etti.

Platforma dahil edilmek istenen bir yayıncı hakkında ofisteki konuşmalara denk geldiğini söyleyen Melissa yayıncının kanserle mücadele ettiğinin bilindiğini ve bu durumun ona karşı kullanıldığını duyduğunu 'onu nispeten düşük bir fiyata Kick'e alabiliriz, çünkü muhtemelen yakında öleceğini düşünüyor ve ailesine daha fazla para bırakmak isteyecektir' sözleriyle belirtti.

Kick hakkındaki iddialar bununla da sınırlı değil. Eski çalışan ayrıca platformu ırkçılık ve cinsiyetçilikle de suçladı.

Kick hakkındaki iddialar bununla da sınırlı değil. Eski çalışan ayrıca platformu ırkçılık ve cinsiyetçilikle de suçladı.

Ekipteki insanların trans yayıncılara sürekli olarak yanlış cinsiyet sıfatları ile hitap ettiklerini, diğer insanların inançları ve fikirlerine karşı sürekli bir saygısızlık içinde olduklarını söyledi.

Eski çalışanın Kick hakkındaki tüm iddialarına buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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