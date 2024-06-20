Eski Kick Çalışanından Şok İddialar: Kanser Hastalarına Daha Az Para, Irkçılık ve Cinsiyetçilik
Eski Kick Çalışanından Şok İddialar: Kanser Hastalarına Daha Az Para, Irkçılık ve Cinsiyetçilik
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Melissa adlı eski bir Kick çalışanı Twitch karşısında globalde de elini güçlendirmeye devam eden Kick hakkında şok iddialar ortaya attı.
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YouTube videosunda yaşadıklarını anlatan genç kadın zor durumdaki ve hasta yayıncılara normal ücretin çok altından teklifte bulunulduğu iddia etti.
Kick hakkındaki iddialar bununla da sınırlı değil. Eski çalışan ayrıca platformu ırkçılık ve cinsiyetçilikle de suçladı.
Eski çalışanın Kick hakkındaki tüm iddialarına buradan ulaşabilirsiniz. 👇
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