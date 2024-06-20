Eski Kick Çalışanından Şok İddialar: Kanser Hastalarına Daha Az Para, Irkçılık ve Cinsiyetçilik

Platforma dahil edilmek istenen bir yayıncı hakkında ofisteki konuşmalara denk geldiğini söyleyen Melissa yayıncının kanserle mücadele ettiğinin bilindiğini ve bu durumun ona karşı kullanıldığını duyduğunu 'onu nispeten düşük bir fiyata Kick'e alabiliriz, çünkü muhtemelen yakında öleceğini düşünüyor ve ailesine daha fazla para bırakmak isteyecektir' sözleriyle belirtti.