Steam'de Haftanın En Çok Satanları: PUBG CS2'yi Ezdi!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: PUBG CS2'yi Ezdi!
Bizde bayram ve tatilin telaşı varken dünya o sıralar ne oynuyordu diye merak ediyorsanız sizleri şöyle alalım ve Steam'in global listelerinde haftanın en çok satanlarına birlikte bir göz atalım.
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1. PUBG: Battlegrounds bu hafta roket gibi yükselip birinciliği zor bir rakipten kaptı.
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2. Counter-Strike 2 yükselse de yetmedi.
3. "Çıksa da oynasak" dedirten Black Myth: Wukong düşüşte olsa da ilk üçü bırakmadı.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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