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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: PUBG CS2'yi Ezdi!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: PUBG CS2'yi Ezdi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 13:49

Bizde bayram ve tatilin telaşı varken dünya o sıralar ne oynuyordu diye merak ediyorsanız sizleri şöyle alalım ve Steam'in global listelerinde haftanın en çok satanlarına birlikte bir göz atalım.

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1. PUBG: Battlegrounds bu hafta roket gibi yükselip birinciliği zor bir rakipten kaptı.

1. PUBG: Battlegrounds bu hafta roket gibi yükselip birinciliği zor bir rakipten kaptı.

Geçtiğimiz haftaya göre tam 11 sıra birden yükselerek kendini birincilik tahtında bulan PUBG: Battlegrounds CS2'yi ardında bırakmayı başardı. Battle royale türünün hala en popüler temsilcilerinden olan oynaması ücretsiz oyun aradan geçen yıllara karşın popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.

2. Counter-Strike 2 yükselse de yetmedi.

2. Counter-Strike 2 yükselse de yetmedi.

Geçtiğimiz hafta üçüncülüğe kadar gerileye gedikli lider bu hafta da formunu bulamadı. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun bir sıra yükselerek ikinciliğe otursa da bu efor PUBG: Battlegorunds'u geçmesine yetmedi. CS2 alıştığı birinciliğe ne zaman dönecek hep birlikte göreceğiz.

3. "Çıksa da oynasak" dedirten Black Myth: Wukong düşüşte olsa da ilk üçü bırakmadı.

3. "Çıksa da oynasak" dedirten Black Myth: Wukong düşüşte olsa da ilk üçü bırakmadı.

60 dolardan ön siparişe giren Black Myth: Wukong yılın hiç şüphesiz en çok beklenen oyunlarından. Çin merkezli bir stüdyo tarafından geliştirilen oyun hem aksiyonu, hem de göz alıcı boss savaşları gibi etmenlerle oyuncuların merakını cezbetmeyi başarıyor. Oyun 20 Ağustos'ta karşımızda olacak.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Elden Ring

  • KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-

  • Destiny 2

  • Elden Ring: Shadow of the Erdtree

  • Steam Deck

  • Bodycam

  • Dota 2

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