Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Dört Yıllık Gizem Çözüldü: Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Twitch'ten Çok Çirkin Bir Sebeple Banlanmış

Dört Yıllık Gizem Çözüldü: Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Twitch'ten Çok Çirkin Bir Sebeple Banlanmış

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 12:48

Twitch takipçileri için en büyük gizemlerden biri olan Dr Disrespect'in platformdan neden banlandığı yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü yayıncının neden banlandığına dair ortaya atılan iddia ise hayli çirkin.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnternet alemi ve yayıncılarla aranız biraz da olsa iyiyse Dr Disrespect' muhakkak bilirsiniz.

İnternet alemi ve yayıncılarla aranız biraz da olsa iyiyse Dr Disrespect' muhakkak bilirsiniz.

Bir zamanlar Twitch'in en çok izlenen ve takip edilen yayıncısıyken bir gün şoke eden bir sebeple, zirvedeyken platformdan banlanan yayıncının neden banlandığı üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen açıklanmış değildi.

Twitch takipçileri için en büyük gizemlerden biri olan DrDisrespect'in neden banlandığına dair açıklama olaydan yıllar sonra geldi.

Twitch takipçileri için en büyük gizemlerden biri olan DrDisrespect'in neden banlandığına dair açıklama olaydan yıllar sonra geldi.
twitter.com

Twitch’in eski Stratejik Ortaklıklar Hesap Direktörü Cody Conners tarafından yapılan açıklama herkesi şoke etti zira Conners yıllardır sebebi açıklanmayan yasaklamanın ardında çocuk istismarı olduğunu dile getirdi! 

'O zamanlar kullanılan Twitch whispers'ta reşit olmayan biriyle sexting yaparken yakalandığı için yasaklandı. Kızla TwitchCon'da buluşmaya çalışıyordu.'

Dr Disrespect ise hakkında paylaşılan haberin altında kendini savundu.

Dr Disrespect ise hakkında paylaşılan haberin altında kendini savundu.
twitter.com

Olay hakkındaki bir paylaşımın altında konu hakkında açıklamada bulunan Dr Disrespect haberi paylaşan kişiye 'Jake cidden. Anlıyorum, bu sıcak bir konu ama bu konu çözüldü, hiçbir yanlışlık kabul edilmedi ve sözleşmenin tamamını ödediler' diyerek durumun çözüme kavuştuğunu söyledi.

Dr Disrespect çocuk istismarı iddialarını yalanlamış olsa da konu burada kapanacak gibi görünmüyor.

Dr Disrespect çocuk istismarı iddialarını yalanlamış olsa da konu burada kapanacak gibi görünmüyor.

Zira Twitch izleyicileri ve internet alemi bu popüler yayıncının neden banlandığına dair gizemi yıllardır çözmeye çalışıyordu. Herhangi bir açıklama yapılmaksızın banlanmasından ötürü de bu zamana dek Twitch çok kez hedef oldu. Yapılan açıklama ve ağır ithamın ardından olayların nasıl şekilleneceğini ise hep birlikte göreceğiz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın