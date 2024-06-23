Dört Yıllık Gizem Çözüldü: Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Twitch'ten Çok Çirkin Bir Sebeple Banlanmış
Dört Yıllık Gizem Çözüldü: Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Twitch'ten Çok Çirkin Bir Sebeple Banlanmış
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İnternet alemi ve yayıncılarla aranız biraz da olsa iyiyse Dr Disrespect' muhakkak bilirsiniz.
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Twitch takipçileri için en büyük gizemlerden biri olan DrDisrespect'in neden banlandığına dair açıklama olaydan yıllar sonra geldi.
Dr Disrespect ise hakkında paylaşılan haberin altında kendini savundu.
Dr Disrespect çocuk istismarı iddialarını yalanlamış olsa da konu burada kapanacak gibi görünmüyor.
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