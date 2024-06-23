Dört Yıllık Gizem Çözüldü: Ünlü Yayıncı Dr Disrespect Twitch'ten Çok Çirkin Bir Sebeple Banlanmış

Zira Twitch izleyicileri ve internet alemi bu popüler yayıncının neden banlandığına dair gizemi yıllardır çözmeye çalışıyordu. Herhangi bir açıklama yapılmaksızın banlanmasından ötürü de bu zamana dek Twitch çok kez hedef oldu. Yapılan açıklama ve ağır ithamın ardından olayların nasıl şekilleneceğini ise hep birlikte göreceğiz.