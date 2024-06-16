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Jahrein ve Uzi Uyuşturucu ve Silah Bulundurma Mevzuları Üzerinden Karşı Karşıya Geldi

Jahrein ve Uzi Uyuşturucu ve Silah Bulundurma Mevzuları Üzerinden Karşı Karşıya Geldi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 14:38

Eski defterlerin kapağı açıldı, eteklerdeki taşlar döküldü! Yayıncı Jahrein ve rapçi Uzi geçmişte bazı rapçilerin evine düzenlenen operasyonda bulunan silahlar üzerinden tekrar karşı karşıya geldi.

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Geçtiğimiz yıl ünlü rapçilerin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilmiş, rapçi Uzi ise arkadaşlarını silahların sahte olduğunu söyleyerek savunmuştu.

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Uzi'nin konuk olduğu bir programda bu açıklamaları ve Jahrein'in baskına dair yorumları sorulunca ikili arasındaki gerilim yeniden alevlendi.

Jahrein ise Uzi'nin bu iğnelemeli davetine "ben evde silah bulunduruyorum k*çımın gangsteri" diyerek yanıt verdi ve bu videoyu paylaştı. 👇

Jahrein tüm bunların ardından konuyu canlı yayınına da taşıyarak Uzi'ye uyuşturucu göndermeli bir yanıt verdi.

Uzi ise Jahrein'in söylediklerini yanıtsız bırakmadı!

Uzi ise Jahrein'in söylediklerini yanıtsız bırakmadı!
twitter.com

Evde silah bulunduramasalar da bulmalarının uzun sürmeyeceğini söyleyerek Jahrein'in hakkında söylediklerine gönderme yapan Uzi yayıncıyı bir kez daha airsoft oynamaya davet etti.

Uzi'nin kendisine yanıtının ardından Jahrein'den ünlü rapçiye uyuşturucu göndermeli bir yanıt daha geldi.

Uzi'nin kendisine yanıtının ardından Jahrein'den ünlü rapçiye uyuşturucu göndermeli bir yanıt daha geldi.
twitter.com

İkilinin tartışması şimdilik burada kapanmış gibi görünse de aralarındaki husumet aslına bakarsanız çok daha eskilere dayanıyor.

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