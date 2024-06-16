Jahrein ve Uzi Uyuşturucu ve Silah Bulundurma Mevzuları Üzerinden Karşı Karşıya Geldi
Jahrein ve Uzi Uyuşturucu ve Silah Bulundurma Mevzuları Üzerinden Karşı Karşıya Geldi
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Uzi'nin konuk olduğu bir programda bu açıklamaları ve Jahrein'in baskına dair yorumları sorulunca ikili arasındaki gerilim yeniden alevlendi.
Jahrein ise Uzi'nin bu iğnelemeli davetine "ben evde silah bulunduruyorum k*çımın gangsteri" diyerek yanıt verdi ve bu videoyu paylaştı. 👇
Jahrein tüm bunların ardından konuyu canlı yayınına da taşıyarak Uzi'ye uyuşturucu göndermeli bir yanıt verdi.
Uzi ise Jahrein'in söylediklerini yanıtsız bırakmadı!
Uzi'nin kendisine yanıtının ardından Jahrein'den ünlü rapçiye uyuşturucu göndermeli bir yanıt daha geldi.
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