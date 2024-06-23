Olaylı Yayıncı Espor Sahnesine de El Attı: Amouranth Espor Takımı Satın Aldı
Olaylı Yayıncı Espor Sahnesine de El Attı: Amouranth Espor Takımı Satın Aldı
İnternet aleminin en sansasyonel isimlerinden olan ünlü yayıncı Amouranth yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Skandalları ile tanıdığımız Amouranth bu kez de bir espor takımı satın aldı.
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İnternet aleminin en meşhur isimlerinden Amouranth sık sık skandallarıyla gündeme gelse de yatırımları da en az bunlar kadar konuşuluyor.
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Amouranth Wildcard Gaming'i satın alarak espor sahnesine de adım attı.
Wildcard Gaming cephesi de bu birliktelikten hayli memnun.
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