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Olaylı Yayıncı Espor Sahnesine de El Attı: Amouranth Espor Takımı Satın Aldı

Olaylı Yayıncı Espor Sahnesine de El Attı: Amouranth Espor Takımı Satın Aldı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 15:53

İnternet aleminin en sansasyonel isimlerinden olan ünlü yayıncı Amouranth yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Skandalları ile tanıdığımız Amouranth bu kez de bir espor takımı satın aldı.

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İnternet aleminin en meşhur isimlerinden Amouranth sık sık skandallarıyla gündeme gelse de yatırımları da en az bunlar kadar konuşuluyor.

İnternet aleminin en meşhur isimlerinden Amouranth sık sık skandallarıyla gündeme gelse de yatırımları da en az bunlar kadar konuşuluyor.

Twitch'in hot tub kategorisinin kraliçesi yayınlarını geçtiğimiz günlerde Kick'e taşımıştı. Geçtiğimiz yıl evli olduğunu ve hot tub tarzı yayınları eski eşinin kendisini zorlamasıyla yaptığını anlatan Amouranth yayınlarında artık oyunlara odaklanmak istediğini de dile getirmişti. Ünlü yayıncı ayrıca farklı kollarda (benzin istasyonu gibi) pek çok yatırıma da sahip.

Amouranth Wildcard Gaming'i satın alarak espor sahnesine de adım attı.

Wildcard Gaming cephesi de bu birliktelikten hayli memnun.

Wildcard Gaming cephesi de bu birliktelikten hayli memnun.

Takımın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Amouranth'a hoşgeldin denirken bu birlikteliğin takımın popülerliğini de arttıracağına değiniliyor. Wildcard Gaming'in ortak sahibi John Griffin ise 'Birkaç çalkantılı yılın ardından espor endüstrisinin istikrara kavuşmaya başlamasıyla birlikte, şimdi bir hamle yapmak için en iyi zaman olduğunu düşündük. Kaitlyn sadece muazzam bir kişilik değil, aynı zamanda inanılmaz derecede akıllı bir iş kadını. O da tıpkı bizim gibi düşünceli ve hesaplı. Organizasyonumuz üzerindeki etkisi hemen ortaya çıkacak' ifadelerini kullandı.

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