Olaylı Yayıncı Espor Sahnesine de El Attı: Amouranth Espor Takımı Satın Aldı

Takımın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Amouranth'a hoşgeldin denirken bu birlikteliğin takımın popülerliğini de arttıracağına değiniliyor. Wildcard Gaming'in ortak sahibi John Griffin ise 'Birkaç çalkantılı yılın ardından espor endüstrisinin istikrara kavuşmaya başlamasıyla birlikte, şimdi bir hamle yapmak için en iyi zaman olduğunu düşündük. Kaitlyn sadece muazzam bir kişilik değil, aynı zamanda inanılmaz derecede akıllı bir iş kadını. O da tıpkı bizim gibi düşünceli ve hesaplı. Organizasyonumuz üzerindeki etkisi hemen ortaya çıkacak' ifadelerini kullandı.