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Skyrim'e Diamond Tema Heykeli Diken Mod "Konu Buraya Nasıl Geldi" Dedirtti

Skyrim'e Diamond Tema Heykeli Diken Mod "Konu Buraya Nasıl Geldi" Dedirtti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 10:42

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir YouTube kanalında Asrın Tok ile din ve şeriat gibi konular üzerinden tartıştıktan sonra ölüm tehditleri alan Diamond Tema'nın heykelini Skyrim'e diken mod oyuncuları karmaşık duygulara itti.

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Sosyal medyanın gündemi şu sıralar Diamond Tema ve Asrın Tok arasındaki din ve şeriat tartışması.

Sosyal medyanın gündemi şu sıralar Diamond Tema ve Asrın Tok arasındaki din ve şeriat tartışması.

Programın yayınlanmasının ardından video ülke gündemine otururken Diamond Tema ölüm tehditleri aldığını açıklamış, hakkında ise soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkartılmıştı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürüp gitmeye devam ederken bir modcu ise Diamond Tema'nın heykelini dikmeye karar vermişl!

Konuyla ilgili tartışmalar sürüp gitmeye devam ederken bir modcu ise Diamond Tema'nın heykelini dikmeye karar vermişl!

The Elder Scrolls V: Skyrim için yapılan mod oyuna Diamond Tema'nın devasa bir heykelini ekliyor. Esasen modun yaptığı tek şey de bu.

Heykel orijinal oyundaki görkemli Azura heykelinin yerini alıyor.

Heykel orijinal oyundaki görkemli Azura heykelinin yerini alıyor.

Kısacası Diamond Tema'nın heykeli elbette orijinal oyunda yer almıyor. Heykeli bir mod olarak indirip kurduktan sonra oyuna ekleyebilirsiniz.

Skyrim'e devasa bir Diamond Tema heykeli ekleyen bi' garip modun yorumları ise hiç fena değil.

Skyrim'e devasa bir Diamond Tema heykeli ekleyen bi' garip modun yorumları ise hiç fena değil.

Trollükleri ile meşhur oyuncu topluluğu heykeli şimdiden sevmiş gibi görünüyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

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