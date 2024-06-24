Skyrim'e Diamond Tema Heykeli Diken Mod "Konu Buraya Nasıl Geldi" Dedirtti
Skyrim'e Diamond Tema Heykeli Diken Mod "Konu Buraya Nasıl Geldi" Dedirtti
Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir YouTube kanalında Asrın Tok ile din ve şeriat gibi konular üzerinden tartıştıktan sonra ölüm tehditleri alan Diamond Tema'nın heykelini Skyrim'e diken mod oyuncuları karmaşık duygulara itti.
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Sosyal medyanın gündemi şu sıralar Diamond Tema ve Asrın Tok arasındaki din ve şeriat tartışması.
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Konuyla ilgili tartışmalar sürüp gitmeye devam ederken bir modcu ise Diamond Tema'nın heykelini dikmeye karar vermişl!
Heykel orijinal oyundaki görkemli Azura heykelinin yerini alıyor.
Skyrim'e devasa bir Diamond Tema heykeli ekleyen bi' garip modun yorumları ise hiç fena değil.
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