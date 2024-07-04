Ayak Bileği Kırılan IShowSpeed, Norveç'te Hayran Topluluğunun Gazabına Uğradı!

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed Norveç'te bir mağaza içerisinde canlı yayın yaparken ayak bileğini kırdı. Yayında Speed'in nerede olduğunu öğrenen hayranları mağazanın önünde gelerek dışarıda beklemeye başladı. Korumalar eşliğinde kalabalığın arasından geçirilmeye çalışılan Speed'in hayranlarından biri saçını çekti, bir diğer hayranı ise arabanın üzerinden Speed'in üstüne atladı.
Yaşanan olaylar sonrası IShowSpeed bir daha Norveç'e gitmeyeceğini söyledi.
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Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed canlı yayında kendisini görüp yayın yaptığı mağazanın önüne gelen hayranlarını, Ronaldo'nun meşhur sloganı 'Siu'yu söylemeye teşvik etmek için zıplarken ayak bileğini kırdı.
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Olay ardından IShowSpeed'in hayranları çılgına döndü, Speed'i görmek için içeriye girmek isteyen hayranlar mağazanın camını kırdı. Speed ve korumaları binadan çıkarılmak için polisten yardım istedi.
Azgın kalabalık arasından korumaların kucağında çıkarılmaya çalışılan IShowSpeed'in hayranları tarafından saçı çekildi. Görüntünün devamında bir hayranın arabanın tepesinden Speed'in üzerine atladığı görüldü.
Olaylar sonrası Twitter (X) hesabından açıklama yapan IShowSpeed 'Bir daha asla Norveç'e gelmeyeceğim' dedi.
Speed'in mağazadan çıkarıldığı anların içeriden çekilmiş görüntüsü. 📹
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kim bu zıpçıktı devamlı sağda solda abuk sabuk şeyler yapıyor?