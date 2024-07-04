Ayak Bileği Kırılan IShowSpeed, Norveç'te Hayran Topluluğunun Gazabına Uğradı!

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed Norveç'te bir mağaza içerisinde canlı yayın yaparken ayak bileğini kırdı. Yayında Speed'in nerede olduğunu öğrenen hayranları mağazanın önünde gelerek dışarıda beklemeye başladı. Korumalar eşliğinde kalabalığın arasından geçirilmeye çalışılan Speed'in hayranlarından biri saçını çekti, bir diğer hayranı ise arabanın üzerinden Speed'in üstüne atladı.

Yaşanan olaylar sonrası IShowSpeed bir daha Norveç'e gitmeyeceğini söyledi.