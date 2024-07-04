Cübbeli Şahıstan Tepki Çeken 'Kadınlar Neden Regl Olur?' Açıklaması: 'Meyveyi Koparınca Kan Geldi'

Kadınların regl döngüsünü Hz. Havva'nın cennetteki bir meyveyi koparması sonrası ağaçtan kan gelmesine yoran cübbeli şahsın açıklamaları tepki çekti.
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Sosyal meyada paylaşılan görüntülerde 'Hoca' olduğunu iddia eden bir kişinin kadınların regl döngüsüyle ilgili yaptığı açıklama tepki topladı.
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Hz. Havva'nın cennetteki bir ağaçtan meyve koparması sonrası tüm kadınların regl olmaya başladığını söyleyen cübbeli şahıs, 'Allah ona dedi ki ‘ağacı kanattın, bu kan hep sende kalacak, hep göreceksin. Doğumun zor olacak.’ ifadelerini kullandı. İşte o anlar; 📹
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