Toplam Steam Değerleri 760 TL'yi Aşan İki Dikkat Çeken Oyun Epic Games'te Bedava

Epic Games Store'da 18 Temmuz saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak iki oyunumuz da bir hafta boyunca ücretsiz kalacaklar. Kısacası oyunları 25 Temmuz saat 18:00'e kadar kütüphanenize eklemezseniz sonrasında sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.