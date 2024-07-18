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Toplam Steam Değerleri 760 TL'yi Aşan İki Dikkat Çeken Oyun Epic Games'te Bedava

Toplam Steam Değerleri 760 TL'yi Aşan İki Dikkat Çeken Oyun Epic Games'te Bedava

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 10:59

Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları karşımızda. Bu hafta saat 18:00 itibariyle toplam Steam değerleri 760 TL'yi aşan iki keyifli oyun tüm Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz oluyor.

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İlk oyunumuz Steam fiyatı 413 TL olan korku oyunu Maid of Sker.

Haftanın ikinci oyunu ise eski günlere hoş bir dönüş olan Arcade Paradise.

Oyunlara ücretsiz sahip olmak için süremiz kısıtlı.

Oyunlara ücretsiz sahip olmak için süremiz kısıtlı.

Epic Games Store'da 18 Temmuz saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak iki oyunumuz da bir hafta boyunca ücretsiz kalacaklar. Kısacası oyunları 25 Temmuz saat 18:00'e kadar kütüphanenize eklemezseniz sonrasında sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

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