Toplam Steam Değerleri 760 TL'yi Aşan İki Dikkat Çeken Oyun Epic Games'te Bedava
Toplam Steam Değerleri 760 TL'yi Aşan İki Dikkat Çeken Oyun Epic Games'te Bedava
Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları karşımızda. Bu hafta saat 18:00 itibariyle toplam Steam değerleri 760 TL'yi aşan iki keyifli oyun tüm Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz oluyor.
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İlk oyunumuz Steam fiyatı 413 TL olan korku oyunu Maid of Sker.
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Haftanın ikinci oyunu ise eski günlere hoş bir dönüş olan Arcade Paradise.
Oyunlara ücretsiz sahip olmak için süremiz kısıtlı.
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