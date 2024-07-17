Deadpool'dan İlham Alan "Popolu" Xbox Kontrolcüsü Görücüye Çıktı
Deadpool'dan İlham Alan "Popolu" Xbox Kontrolcüsü Görücüye Çıktı
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Xbox'ın farklı renk ve temalara sahip kontrolcüleri malumunuz.
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Xbox tarafından tanıtılan ve Deadpool tarafından tasarlandığı söylenen kontrolcü ilk anda canlı renkleri ve Deadpool'dan esinlenen teması ile dikkat çekse de bu kontrolcünün bu zamana kadarki tüm kontrolcülerden farklı bir yönü var, poposu!
Xbox ve Deadpool birlikteliğinden doğan tek ürün bu popolu kontrolcü de değil.
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