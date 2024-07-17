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Deadpool'dan İlham Alan "Popolu" Xbox Kontrolcüsü Görücüye Çıktı

Deadpool'dan İlham Alan "Popolu" Xbox Kontrolcüsü Görücüye Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 17:40

Xbox'ın rengarenk kontrolcü koleksiyonuna bir yenisi daha ekleniyor ama bu seferki 'birazcık' farklı. Deadpool tarafından tasarlanan ve poposu olan Xbox kontrolcüsü trollüğü ile oyuncuların radarına girdi.

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Xbox'ın farklı renk ve temalara sahip kontrolcüleri malumunuz.

Xbox'ın farklı renk ve temalara sahip kontrolcüleri malumunuz.

Karşımıza neredeyse sınırsız renk seçeneği ve kimi özel temalar ile çıkan Xbox kontrolcüleri oyunculara oldukça geniş bir tercih seçeneği sunsa da habere konu kontrolcünün bir eşi daha yok!

Xbox tarafından tanıtılan ve Deadpool tarafından tasarlandığı söylenen kontrolcü ilk anda canlı renkleri ve Deadpool'dan esinlenen teması ile dikkat çekse de bu kontrolcünün bu zamana kadarki tüm kontrolcülerden farklı bir yönü var, poposu!

Xbox ve Deadpool birlikteliğinden doğan tek ürün bu popolu kontrolcü de değil.

Xbox ve Deadpool birlikteliğinden doğan tek ürün bu popolu kontrolcü de değil.

Ayrıca özel bir Xbox Series X, Deadpool'un katanaları Bea ve Arthur'un köpük replikalarını ve iki Xbox kontrolcüsü içeren bir stand da çekilişle oyuncuları bekleyen ödüller arasında.

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