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Ünlü Twitch Yayıncısı Pokimane ile Sadece Oyun Oynamak İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi

Ünlü Twitch Yayıncısı Pokimane ile Sadece Oyun Oynamak İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 15:49

Hayır amaçlı düzenlenen bir açık arttırmada dünyanın en ünlü yayıncılarından Pokimane ile yalnızca oyun oynamak için gelen 500 bin dolarlık teklif dudak uçuklattı.

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İnternet alemi ve Twitch yayıncılarıyla biraz içli dışlıysanız Pokimane isminin kulağınıza çalınmış olma ihtimali hayli yüksek.

İnternet alemi ve Twitch yayıncılarıyla biraz içli dışlıysanız Pokimane isminin kulağınıza çalınmış olma ihtimali hayli yüksek.

Imane 'Pokimane' Anys adlı 28 yaşındaki yayıncı yalnızca Twitch'te 9,8 milyon takipçiye sahip. Canlı yayınları binlerce kişi tarafından takip edilen içerik üreticisi Twtich'in en popüler isimlerinden.

Peki Pokimane ile oyun oynamanın bedeli ne dersiniz? Birileri bunun için 500 bin doları gözden çıkartmış durumda!

Peki Pokimane ile oyun oynamanın bedeli ne dersiniz? Birileri bunun için 500 bin doları gözden çıkartmış durumda!

YouTuber CDawgVA'nın yardım amacıyla düzenlediği açık arttırmada katılımcılara sunulanlardan biri de Pokimane ile birlikte oyun oynama fırsatı oldu. Ünlü yayıncıyla bir oyun seansı için iki hayran şimdiden 500 bin dolarlık teklif yapmış vaziyetteler!

Teklif karşısında kendisi de şaşkına dönen Pokimane yaşadığı şoku da paylaşmaktan çekinmedi.

Teklif karşısında kendisi de şaşkına dönen Pokimane yaşadığı şoku da paylaşmaktan çekinmedi.

Bağışların gerçek olup olmadığını bildiğini aktaran Pokimane'in yanısıra bağış etkinliğini düzenleyen CDawgVA'da durum karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti. Ne dersiniz, sizce bu işin sonunda birileri sahiden de esas amaç yardım yapmak da olsa Pokimane ile oyun oynamak için lüks bir daire parasını gözden çıkartacak mı?

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