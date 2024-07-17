Ünlü Twitch Yayıncısı Pokimane ile Sadece Oyun Oynamak İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi

Bağışların gerçek olup olmadığını bildiğini aktaran Pokimane'in yanısıra bağış etkinliğini düzenleyen CDawgVA'da durum karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti. Ne dersiniz, sizce bu işin sonunda birileri sahiden de esas amaç yardım yapmak da olsa Pokimane ile oyun oynamak için lüks bir daire parasını gözden çıkartacak mı?