Ünlü Twitch Yayıncısı Pokimane ile Sadece Oyun Oynamak İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi
Ünlü Twitch Yayıncısı Pokimane ile Sadece Oyun Oynamak İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi
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İnternet alemi ve Twitch yayıncılarıyla biraz içli dışlıysanız Pokimane isminin kulağınıza çalınmış olma ihtimali hayli yüksek.
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Peki Pokimane ile oyun oynamanın bedeli ne dersiniz? Birileri bunun için 500 bin doları gözden çıkartmış durumda!
Teklif karşısında kendisi de şaşkına dönen Pokimane yaşadığı şoku da paylaşmaktan çekinmedi.
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