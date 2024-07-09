Yayıncı Zelderler Enes Batur'la Yaptıkları Kaza Hakkında Konuştu: "Etkisinden Çıkamadım"
Yayıncı Zelderler Enes Batur'la Yaptıkları Kaza Hakkında Konuştu: "Etkisinden Çıkamadım"
Yayıncı Zelal 'Zelderler' Işıl Özdemir geçtiğimiz günlerde sevgilisi Enes Batur ile atlattıkları ve herkesi korkutan trafik kazası sonrasında açtığı ilk yayınında kazayla ilgili konuştu.
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Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası atlatan Enes Batur ve kız arkadaşı Zelderler sevenlerini hayli korkutmuşlardı.
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Kazanın ardından Kick'te ilk yayınını gerçekleştiren Zelderler korkutan olayla ilgili izleyicileriyle daha fazla bilgi paylaşmayı ihmal etmedi.
Haklarında yapılan alaya varan yorumlara da isyan eden Zelderler kaza anında yaşadıkları hakkında ise olayı hala tam olarak atlatamadığı için konuşmaktan kaçındı.
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