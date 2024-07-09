Yayıncı Zelderler Enes Batur'la Yaptıkları Kaza Hakkında Konuştu: "Etkisinden Çıkamadım"

Kendisi ve sevgilisi Enes Batur da dahil olmak üzere kazaya karışan herkesin sağlık durumlarının gayet iyi olduğundan bahseden Zelderler kazanın etkisinden hala tam olarak çıkamadığından da bahsetti. Haklarında yapılan yorumlara 'kaza bu' diyerek isyan eden Zelderler sevenlerine ise destekleri için teşekkürü ihmal etmedi.