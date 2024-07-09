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Yayıncı Zelderler Enes Batur'la Yaptıkları Kaza Hakkında Konuştu: "Etkisinden Çıkamadım"

Yayıncı Zelderler Enes Batur'la Yaptıkları Kaza Hakkında Konuştu: "Etkisinden Çıkamadım"

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 15:56

Yayıncı Zelal 'Zelderler' Işıl Özdemir geçtiğimiz günlerde sevgilisi Enes Batur ile atlattıkları ve herkesi korkutan trafik kazası sonrasında açtığı ilk yayınında kazayla ilgili konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası atlatan Enes Batur ve kız arkadaşı Zelderler sevenlerini hayli korkutmuşlardı.

Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası atlatan Enes Batur ve kız arkadaşı Zelderler sevenlerini hayli korkutmuşlardı.

İzmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde kaza yapan ikili daha sonrasında ilk müdahale için Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ikili sevenlerine sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamışlardı.

Kazanın ardından Kick'te ilk yayınını gerçekleştiren Zelderler korkutan olayla ilgili izleyicileriyle daha fazla bilgi paylaşmayı ihmal etmedi.

Kazanın ardından Kick'te ilk yayınını gerçekleştiren Zelderler korkutan olayla ilgili izleyicileriyle daha fazla bilgi paylaşmayı ihmal etmedi.

Kendisi ve sevgilisi Enes Batur da dahil olmak üzere kazaya karışan herkesin sağlık durumlarının gayet iyi olduğundan bahseden Zelderler kazanın etkisinden hala tam olarak çıkamadığından da bahsetti. Haklarında yapılan yorumlara 'kaza bu' diyerek isyan eden Zelderler sevenlerine ise destekleri için teşekkürü ihmal etmedi.

Haklarında yapılan alaya varan yorumlara da isyan eden Zelderler kaza anında yaşadıkları hakkında ise olayı hala tam olarak atlatamadığı için konuşmaktan kaçındı.

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