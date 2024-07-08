Yemek Yerken Saldırıya Uğrayan Twitch Yayıncısı Ornitofobinizi Azdıracak!

İştah açıcı görünen bir sandviç aldıktan sonra yemeğini yemek için kendtin simgesi olan kanallardan birinin kenarına oturan yayıncı hem yemeğini dışarıda yemek hem de sandviçini uzun uzun kameraya gösterme hatasına düşünce hiç beklemediği bir saldırıya uğradı!