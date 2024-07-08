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Yemek Yerken Saldırıya Uğrayan Twitch Yayıncısı Ornitofobinizi Azdıracak!

Yemek Yerken Saldırıya Uğrayan Twitch Yayıncısı Ornitofobinizi Azdıracak!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 11:02

Venedik'i gezerken bir yandan canlı yayın yapıp bir yandan da sokakta sandviç yemek isteyen Twitch yayıncısı hiç beklemediği bir saldırıya uğradı!

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Twitch'te 77,600 takipçiye sahip olan JustKeth adlı yayıncı bir yandan dünyayı gezerken bir yandan da bu anları izleyicileri ile paylaşıyor.

Twitch'te 77,600 takipçiye sahip olan JustKeth adlı yayıncı bir yandan dünyayı gezerken bir yandan da bu anları izleyicileri ile paylaşıyor.

IRL kategorisinde yayınlar yapan Keth'in bu seferki durağı ise kanalları, gondolları ve eşsiz mimarisi ile turistlerin favori lokasyonlarından olan Venedik'ti.

Keyifli gezisinin ardından acıkan Keth tam da bu esnada yaşanana kadar akla dahi gelmeyecek bir hata yaptı.

Keyifli gezisinin ardından acıkan Keth tam da bu esnada yaşanana kadar akla dahi gelmeyecek bir hata yaptı.

İştah açıcı görünen bir sandviç aldıktan sonra yemeğini yemek için kendtin simgesi olan kanallardan birinin kenarına oturan yayıncı hem yemeğini dışarıda yemek hem de sandviçini uzun uzun kameraya gösterme hatasına düşünce hiç beklemediği bir saldırıya uğradı!

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