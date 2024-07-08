Yemek Yerken Saldırıya Uğrayan Twitch Yayıncısı Ornitofobinizi Azdıracak!
Yemek Yerken Saldırıya Uğrayan Twitch Yayıncısı Ornitofobinizi Azdıracak!
Venedik'i gezerken bir yandan canlı yayın yapıp bir yandan da sokakta sandviç yemek isteyen Twitch yayıncısı hiç beklemediği bir saldırıya uğradı!
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Twitch'te 77,600 takipçiye sahip olan JustKeth adlı yayıncı bir yandan dünyayı gezerken bir yandan da bu anları izleyicileri ile paylaşıyor.
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Keyifli gezisinin ardından acıkan Keth tam da bu esnada yaşanana kadar akla dahi gelmeyecek bir hata yaptı.
Yemek yemek isteyen kadın İstanbul'un martılarına şükür ettirecek büyük bir hava saldırısının tam ortasında kaldı!
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