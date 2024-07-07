Hepimizi Kandırmışlar: Mr. Beast Kai Cenat'ın Odasını Havaya Uçurduğu Videonun Arka Planını Paylaştı

Kai Cenat'ın adeta bir tiyatro sahnesi gibi oynadığı oyunlara göre özel dekorlarla süslediği meşhur odasından gerçekleşen yayında bu kez arka planda ise Amerika Bağımsızlık Günü kutlamaları için yerleştirilmiş yüzlerce havai fişek vardı.