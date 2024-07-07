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Hepimizi Kandırmışlar: Mr. Beast Kai Cenat'ın Odasını Havaya Uçurduğu Videonun Arka Planını Paylaştı

Hepimizi Kandırmışlar: Mr. Beast Kai Cenat'ın Odasını Havaya Uçurduğu Videonun Arka Planını Paylaştı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 15:27

Dünyanın en büyük YouTuber'ı Mr. Beast ile birlikte yayın yapan platformun en popüler Twitch yayıncılarından Kai Cenat'ın odasının yüzlerce havai fişekle havaya uçurulmasının ardından muazzam bir prodüksiyon çıktı.

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Kai Cenat ve Mr. Beast geçtiğimiz günlerde binlerce kişiyi ekrana kilitleyen ortak bir yayında bir araya gelmişlerdi.

Kai Cenat ve Mr. Beast geçtiğimiz günlerde binlerce kişiyi ekrana kilitleyen ortak bir yayında bir araya gelmişlerdi.

Kai Cenat'ın adeta bir tiyatro sahnesi gibi oynadığı oyunlara göre özel dekorlarla süslediği meşhur odasından gerçekleşen yayında bu kez arka planda ise Amerika Bağımsızlık Günü kutlamaları için yerleştirilmiş yüzlerce havai fişek vardı.

İkilinin yayını Kai Cenat'ın bir arkadaşının odaya dalıp yüzlerce havai fişeği tutuşturarak ünlü yayıncının odasını ateşe vermesiyle ve büyük bir patlamayla sona ermişti.

Ancak ikilinin tüm dünyayı trollediği paylaştıkları video ile ortaya çıktı! Meğer sırf bir şaka uğruna Kai Cenat'ın odasını boş bir alanda yeniden inşa etmişler.

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