Hepimizi Kandırmışlar: Mr. Beast Kai Cenat'ın Odasını Havaya Uçurduğu Videonun Arka Planını Paylaştı
Hepimizi Kandırmışlar: Mr. Beast Kai Cenat'ın Odasını Havaya Uçurduğu Videonun Arka Planını Paylaştı
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Kai Cenat ve Mr. Beast geçtiğimiz günlerde binlerce kişiyi ekrana kilitleyen ortak bir yayında bir araya gelmişlerdi.
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İkilinin yayını Kai Cenat'ın bir arkadaşının odaya dalıp yüzlerce havai fişeği tutuşturarak ünlü yayıncının odasını ateşe vermesiyle ve büyük bir patlamayla sona ermişti.
Ancak ikilinin tüm dünyayı trollediği paylaştıkları video ile ortaya çıktı! Meğer sırf bir şaka uğruna Kai Cenat'ın odasını boş bir alanda yeniden inşa etmişler.
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