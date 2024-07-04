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Sokakta Öpüşen Çifti Taciz Eden Yayıncı Canlı Yayında Silah Çekti!

Sokakta Öpüşen Çifti Taciz Eden Yayıncı Canlı Yayında Silah Çekti!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 15:56

Adı sık sık skandallarla anılan canlı yayın platformu Kick'te yayın yapan bir yayıncı sokakta öpüşen çifti canlı yayında taciz ettikten sonra bir de ikiliye silah çekerek herkesin yüreğini ağzına getirdi.

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Bir Kick yayıncısı IRL canlı yayını esnasında sokaklarda dolaşırken öpüşen bir çifte bulaşmanın harika bir fikir olacağını düşünmüş olacak ki ikiliyi önce sözleriyle taciz etmeye başladı.

Bir Kick yayıncısı IRL canlı yayını esnasında sokaklarda dolaşırken öpüşen bir çifte bulaşmanın harika bir fikir olacağını düşünmüş olacak ki ikiliyi önce sözleriyle taciz etmeye başladı.

Çiftin yanına yaklaşarak ikiliyi önce sözlü taciz eden yayıncı ardından tepki gösteren kadınla tartışmaya başladı.

Bununla da yetinmeyen ve chat tarafından da desteklenen yayıncı sözlü tartışmanın ardından çifte silah çekti! Bu anlar yaşanırken kameramanın "onu vur" diye üstelemesi ise kan dondurdu.

Yaşanan kaos dolu anların ardından maganadanın polis tarafından yakalanması uzun sürmedi.

Bu skandal anların ardından Kick de çok geçmeden harekete geçti.

Bu skandal anların ardından Kick de çok geçmeden harekete geçti.
twitter.com

Olayın ardından açıklama yapan bir Kick yetkilisi söz konusu yayıncının ivedilikle platformdan yasaklandığını açıkladı. Magandanın polisle olan imtihanından ne sonuç çıktığı ise şimdilik belirsiz.

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