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Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Dönen Oyundan İntikamın Güzel Tadına En Komik Steam Yorumları

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Dönen Oyundan İntikamın Güzel Tadına En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 11:52

Oyuncular bu hafta da favori oyunları ile mizahı harmanlayarak ortaya günümüzü şenlendiren yorumlar çıkarttılar. Gelin haftanın en komik Steam yorumlarına birlikte bir göz atıp modumuzu yükseltelim!

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1. "Yok ya öyle arada sadece milli maç izliyorum" dedikten sonra dönüştüğüm kişi:

1. "Yok ya öyle arada sadece milli maç izliyorum" dedikten sonra dönüştüğüm kişi:

Oyun: Cakey's Twisted Bakery

2. 😞

2. 😞

Oyun: EA Sports FC 24

3. Şimdi mahalle bakkalınızın "kolay gelsin" dediğinizde neden kafasını bile kaldırmadığını anladınız mı?

3. Şimdi mahalle bakkalınızın "kolay gelsin" dediğinizde neden kafasını bile kaldırmadığını anladınız mı?

Oyun: Supermarket Simulator

4. Yıllar sonra Baldur's Gate 3 nasıl bir oyundu diye soranlara "şiir yazdıran bir oyundu" deyip uzaklara dalmalık bir yorum.

4. Yıllar sonra Baldur's Gate 3 nasıl bir oyundu diye soranlara "şiir yazdıran bir oyundu" deyip uzaklara dalmalık bir yorum.

Oyun: Baldur's Gate 3

5. Stardew Valley nasıl Müge Anlı'ya dönebilir ya?

5. Stardew Valley nasıl Müge Anlı'ya dönebilir ya?

Oyun: Stardew Valley

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6. Bu oyunda okuduğum satırlardan daha kısa kitaplar var.

6. Bu oyunda okuduğum satırlardan daha kısa kitaplar var.

Oyun: Disco Elysium

7. Uzayda koloni kuracağız, dünya dışı varlıklarla iletişim, hastalıklara çare cart curt işinize bakın kardeşim.

7. Uzayda koloni kuracağız, dünya dışı varlıklarla iletişim, hastalıklara çare cart curt işinize bakın kardeşim.

Oyun: Cyberpunk 2077

8. Belki de protestodur?

8. Belki de protestodur?

Oyun: Prison Architect

9. Usta yemek ısmarlarsa sakın yeme ve arabaya bin git tamam mı?

9. Usta yemek ısmarlarsa sakın yeme ve arabaya bin git tamam mı?

Oyun: Car Mechanic Simulator 2021

10. Şu oyunda ayak yemeyin ya...

10. Şu oyunda ayak yemeyin ya...

Oyun: The Forest

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