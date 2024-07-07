Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Dönen Oyundan İntikamın Güzel Tadına En Komik Steam Yorumları
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Dönen Oyundan İntikamın Güzel Tadına En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da favori oyunları ile mizahı harmanlayarak ortaya günümüzü şenlendiren yorumlar çıkarttılar. Gelin haftanın en komik Steam yorumlarına birlikte bir göz atıp modumuzu yükseltelim!
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1. "Yok ya öyle arada sadece milli maç izliyorum" dedikten sonra dönüştüğüm kişi:
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2. 😞
3. Şimdi mahalle bakkalınızın "kolay gelsin" dediğinizde neden kafasını bile kaldırmadığını anladınız mı?
4. Yıllar sonra Baldur's Gate 3 nasıl bir oyundu diye soranlara "şiir yazdıran bir oyundu" deyip uzaklara dalmalık bir yorum.
5. Stardew Valley nasıl Müge Anlı'ya dönebilir ya?
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6. Bu oyunda okuduğum satırlardan daha kısa kitaplar var.
7. Uzayda koloni kuracağız, dünya dışı varlıklarla iletişim, hastalıklara çare cart curt işinize bakın kardeşim.
8. Belki de protestodur?
9. Usta yemek ısmarlarsa sakın yeme ve arabaya bin git tamam mı?
10. Şu oyunda ayak yemeyin ya...
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