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Normal Fiyatı 180 TL'yi Aşan Bi' Garip Macera Oyunu Steam'de Ücretsiz!

Normal Fiyatı 180 TL'yi Aşan Bi' Garip Macera Oyunu Steam'de Ücretsiz!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 10:39

Normal fiyatı 5,73 dolar, yani yaklaşık 187 TL olan enteresan macera oyunu Cakey's Twisted Bakery Steam'de kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu.

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Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve 5,73 dolarlık fiyat etiketine sahip Cakey's Twisted Bakery Steam'de kısa süre için tamamen ücretsiz!

Cakey's Twisted Factory'e sahip olmak için hızlı davranmanız gerek.

Cakey's Twisted Factory'e sahip olmak için hızlı davranmanız gerek.

Zira kısa süre için ücretsiz olan oyunumuzun bedava dağıtıldığı süre 7 Temmuz saat 15:00 itibariyle dolacak. Bu süreye kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz ise tamamıyla sizin olacak.

Peki Steam'de bedava dağıtılan Cakey's Twisted Factory'e nasıl sahip olacağız?

Peki Steam'de bedava dağıtılan Cakey's Twisted Factory'e nasıl sahip olacağız?

Steam'e giriş yaptıktan sonra anasayfanın sağ üst köşesinde bulunan arama kısmına oyunun adını yazarak oyun sayfasına erişebilirsiniz. Ardından ise oyun sayfasının altında yer alan 'Hesaba Ekle' butonuna tıklayarak oyunu kalıcı olarak kütüphanenize katabilirsiniz.

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