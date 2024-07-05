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Açıklanan Sayılara Göre Tüm Zamanların En Çok Satan 10 Oyunu!

Açıklanan Sayılara Göre Tüm Zamanların En Çok Satan 10 Oyunu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 15:01

Son aylarda açıklanan sayılara baktığımız zaman tüm dünyada en çok satan 10 oyunu bir liste içerisinde toplamaya karar verdik. 

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10. Human Fall Flat

10. Human Fall Flat

2016 yılında çıkan ve fizik tabanlı bir oyun olan Human Fall Flat, arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceğiniz en eğlenceli ve komik yapımlar arasında geliyor. Açıklanan verilere baktığımızda ise bugüne kadar toplamda 50 milyondan fazla satmayı başarmış durumda.

9. The Witcher 3: Wild Hunt

9. The Witcher 3: Wild Hunt

Serinin şimdilik son oyunu olan ve bizlere oldukça dolu bir açık dünya deneyimi sunan The Witcher 3: Wild Hunt, bugüne kadar 50 milyondan fazla kopya satmış durumda. Kesin veriler açıklanmasa bile bu satış sayısının günümüzde 60 milyondan fazla olduğu da söyleniyor.

8. Super Mario Bros.

8. Super Mario Bros.

Hayatımıza ilk defa giren Super Mario Bros. oyunu yıllardır farklı yapımlarla ve içeriklerle desteklenmeye devam ediyor. Şüphesiz oyun tarihinin en ikonik yapımlarından birisi olan bu 1985 çıkışlı yapım, 2010 yılında açıklanan verilere göre 58 milyon kopya satmayı başarmış durumda.

7. Red Dead Redemption 2

7. Red Dead Redemption 2

Rockstar Games'in en büyük başyapıtlarından bir tanesi olan Red Dead Redemption 2 ise bugüne kadar toplamda 63 milyon kopya satmayı başarmış durumda. Çoklu platform desteği ve oyunun popülerliği de göz önüne alınırsa, bu satış sayısı oldukça etkileyici duruyor.

6. Mario Kart 8

6. Mario Kart 8

Mario evreninin yan oyunlarından birisi olan Mario Kart 8, çok başarılı bir istatistik çiziyor. 2017 yılında çıkan bu oyun özellikle Wii U ve Nintendo Switch üzerinde toplamda 70 milyondan fazla kopya satmayı başarmış durumda.

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5. PUBG: Battlegrounds

5. PUBG: Battlegrounds

İlk Battle Royale oyunlarından birisi sayılabilecek PUBG: Battlegrounds, ücretsiz olmadan önce toplamda 75 milyondan fazla satarak listeye girmeyi başarıyor. Ücretsiz bir hale yükseldikten sonra ise eşzamanlı oyuncu sayısının 1 milyonu geçtiğini de hatırlatmak isteriz.

4. Wii Sports

4. Wii Sports

Sadece Wii konsoluna çıkan Wii Sports, tek bir konsolda en çok satan oyun unvanını taşımaya devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 82 milyon adet satan bu oyun içerisinde birçok spor dalını deneyimleme şansınız bulunuyor.

3. Tetris

3. Tetris

Tabii listenin olmazsa olmazlarından birisi de şüphesiz Tetris olacak. 2010 yılında açıklanan rakamlara göre 100 milyondan fazla satış başarısı göstermiş bu ikonik oyun, aslında Electronic Arts'ın 2008 yılında çıkardığı mobil Tetris oyununun verilerine dayanıyor. Orijinal Tetris oyununun ise bugüne kadar en çok satan yapım olduğu konuşulmaya devam ediliyor.

2. Grand Theft Auto V

2. Grand Theft Auto V

Rockstar Games'in bir diğer ikonik serisi olan GTA'nın son sürümü Grand Theft Auto V, bugüne kadar toplamda 200 milyondan fazla satmayı başarmış durumda. Mayıs 2024 tarihinde açıklanan bu veriler durmayacakmış ve GTA 6 çıkana kadar bu satış sayısı artacakmış gibi hissediyoruz.

1. Minecraft

1. Minecraft

GTA'nın en büyük rakibi işe şüphesiz Minecraft. Bugüne kadar toplamda 300 milyondan fazla satmayı başarmış bu yapım, her yaştan oyuncuya hitap ettiği için oldukça fazla seviliyor ve günümüzde de milyonlarca insan tarafından oynanmaya devam ediyor.

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