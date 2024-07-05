Açıklanan Sayılara Göre Tüm Zamanların En Çok Satan 10 Oyunu!

Tabii listenin olmazsa olmazlarından birisi de şüphesiz Tetris olacak. 2010 yılında açıklanan rakamlara göre 100 milyondan fazla satış başarısı göstermiş bu ikonik oyun, aslında Electronic Arts'ın 2008 yılında çıkardığı mobil Tetris oyununun verilerine dayanıyor. Orijinal Tetris oyununun ise bugüne kadar en çok satan yapım olduğu konuşulmaya devam ediliyor.