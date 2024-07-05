Açıklanan Sayılara Göre Tüm Zamanların En Çok Satan 10 Oyunu!
Açıklanan Sayılara Göre Tüm Zamanların En Çok Satan 10 Oyunu!
Son aylarda açıklanan sayılara baktığımız zaman tüm dünyada en çok satan 10 oyunu bir liste içerisinde toplamaya karar verdik.
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10. Human Fall Flat
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9. The Witcher 3: Wild Hunt
8. Super Mario Bros.
7. Red Dead Redemption 2
6. Mario Kart 8
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5. PUBG: Battlegrounds
4. Wii Sports
3. Tetris
2. Grand Theft Auto V
1. Minecraft
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